«Χάθηκαν 20 εκατ. ευρώ;»: Ερωτήματα για τον προϋπολογισμό του έργου για άτομα με αναπηρίες εγείρει η Ανθούση

Ερωτήματα για τη χρηματοδότηση του νέου συγχρηματοδοτούμενου έργου για τα άτομα με αναπηρίες εγείρει η τέως Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας,Αναστασία Ανθούση, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, που εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Θάλεια 2021–2027, ανερχόταν σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, σημειώνει, πού έχουν καταλήξει τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και αν αυτά έχουν οριστικά χαθεί.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, υπενθυμίζεται, ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη, το νέο έργο, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη και επέκταση υπηρεσιών που υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρίες, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Δείτε την ανάρτησή της: 

