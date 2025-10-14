Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Συζήτησα το Κυπριακό με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η πορεία του Κυπριακού και οι περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνομιλίας που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου για τη Γάζα που πραγματοποιήθηκε χθες στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Σε δηλώσεις του σήμερα στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο ετήσιο συνέδριο της Ακαδημίας της Νομικής Υπηρεσίας, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο, σημειώνοντας ότι «παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι που δεν ήθελαν η Κυπριακή Δημοκρατία να ήταν εκεί, εκπροσωπηθήκαμε, προσκληθήκαμε και από τον Αμερικανό Πρόεδρο και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου».

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως και στην προηγούμενη Διεθνή Διάσκεψη του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2023, η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσίασε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με έξι πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως είπε, αφορούν στους τομείς της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, και στηρίζονται στη βάση του 20σημείου σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα.

«Το έγγραφο αυτό», πρόσθεσε, «έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στις ΗΠΑ και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Τώρα είναι η ώρα να εργαστούμε ώστε να υλοποιηθούν αυτά που συμφωνήθηκαν στο πρώτο στάδιο, για να μπορέσουμε να περάσουμε στο δεύτερο».

Τόνισε, παράλληλα, ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή με άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, οφείλει να συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων, «πάντοτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της».

Απαντώντας σε ερώτηση για το περιεχόμενο της συνομιλίας του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, περιορίστηκε να πει πως «το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό».

Σε σχέση με την παραδοχή ενοχής του Σιμόν Αϊκούτ για σειρά κατηγοριών που αφορούν τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως δεν παρεμβαίνει στη δικαστική εξουσία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «η παραδοχή αποδεικνύει την ορθότητα της πολιτικής μας».

«Πρόκειται για μια πολιτική που δέχθηκε κριτική, όχι μόνο από το κατοχικό καθεστώς, αλλά και από κάποιους στο εσωτερικό. Επαναλαμβάνω, η παραδοχή αποδεικνύει την ορθότητα της πολιτικής της Κυβέρνησης, μια πολιτική που έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.