Παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος ΕΛΑΜ ο Βαγγέλης Τσαγγαρίδης: «Θα στηρίξω μόνο υποψηφίους που είναι καθαρόαιμοι ελαμίτες»

«Στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα στηρίξω μόνο κομματικούς», δήλωσε στο politis.com.cy ο Βαγγέλης Τσαγγαρίδης, ο οποίος υπέβαλε χθες την παραίτηση του από Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ λόγω πολιτικής διαφωνίας με την ηγεσία του κόμματος για ορισμένες επιλογές προσώπων για τα ψηφοδέλτια ενόψει βουλευτικών εκλογών.

Ο Τσαγγαρίδης ανέφερε ότι παραμένει ενεργό μέλος του κόμματος και θα εργαστεί σκληρά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, τόνισε, «θα στηρίξω μόνο τους υποψηφίους που είναι καθαρόαιμοι ελαμίτες και τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκαν σκληρά για το κόμμα και ήταν παρών στα δύσκολα χρόνια».

Ανέφερε δε ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για το ενδεχόμενο να επαναληφθούν τα λάθη των βουλευτικών εκλογών του 2021, όπου το ΕΛΑΜ εξέλεξε βουλευτή Λεμεσού τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους ο οποίος διαγράφηκε μετά και διατήρησε την κοινοβουλευτική έδρα, στερώντας από το ΕΛΑΜ μια έδρα στη Βουλή.

Σημείωσε μάλιστα ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2021 υπήρχαν και άλλα πρόσωπα τα οποία κατήλθαν ως υποψήφιοι με το ΕΛΑΜ και μετά τις εκλογές εξαφανίστηκαν.

Ερωτηθείς για τις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων ανέφερε ότι λαμβάνονται αποφάσεις στα συλλογικά όργανα. Ξεκαθάρισε δε ότι ο ίδιος υπερψήφισε στο Πολιτικό Συμβούλιο προτάσεις για συνεργασία με συγκεκριμένα πρόσωπα στις βουλευτικές εκλογές και τόνισε ότι δεν είναι εναντίον της διεύρυνσης του κόμματος. Ωστόσο, είπε, η διεύρυνση του ΕΛΑΜ πρέπει να γίνεται με τη σωστή φόρμουλα, δηλαδή με άτομα που δείχνουν έργο στο κόμμα.

Ακολούθως δήλωσε ότι δεν υπήρξε τσακωμός με τον πρόεδρο του κόμματος Χρίστο Χρίστου. «Ο Χρίστος Χρίστου», συμπλήρωσε, «είναι φίλος μου και δεν θα αλλάξει κάτι επειδή δεν θα είμαι υποψήφιος ή Α’ αντιπρόεδρος του κόμματος».

Ο κ. Τσαγγαρίδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόβλημα με τις υποψηφιότητες του Μάριου Πελεκάνου και του πρώην Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλου Ιωάννου, λέγοντας ότι είναι δύο πρόσωπα που εργάστηκαν για το κόμμα. «Πρόβλημα υπάρχει», υποστήριξε, «με εκείνους τους υποψήφιους που είναι και με το ΕΛΑΜ και με άλλους», αποφεύγοντας ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα.