Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Εξήγγειλε την ίδρυση κόμματος ο Φειδίας Παναγιώτου (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εμφανίστηκε σε βίντεο φορώντας μύτη κλόουν - «Άμεση Δημοκρατία» θα λέγεται το κόμμα του ευρωβουλευτή

Την ίδρυση κόμματος εξήγγειλε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, το οποίο θα ονομάζεται «Άμεση Δημοκρατία».

Σχετικά άρθρα:

Ο γνωστός YouTuber και influencer και Κύπριος ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, έκανε σήμερα το βήμα που προανήγγειλε εδώ και μέρες μέσα από τα social media. Στο «ραντεβού» που ο ίδιος είχε ορίσει για τις 12:00, εμφανίστηκε σε βίντεο φορώντας μύτη κλόουν και ανακοίνωσε την ίδρυση του δικού του πολιτικού κόμματος.

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος συνοδεύτηκε από την υπόσχεση «να δώσει φωνή στους πολίτες» και να προωθήσει ένα διαφορετικό μοντέλο συμμετοχής και λήψης αποφάσεων, βασισμένο, όπως είπε, στην άμεση δημοκρατία και τη διαφάνεια.

Ανέφερε μάλιστα ότι τους 56 υποψηφίους για τις βουλευτικές εκλογές θα τους επιλέξουν οι πολίτες.

 Δείτε την ανάρτησή του:

Tags

ΚΟΜΜΑΤΑΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗΦειδίας Παναγιώτου

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα