Εξήγγειλε την ίδρυση κόμματος ο Φειδίας Παναγιώτου (βίντεο)

Την ίδρυση κόμματος εξήγγειλε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, το οποίο θα ονομάζεται «Άμεση Δημοκρατία».

Ο γνωστός YouTuber και influencer και Κύπριος ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, έκανε σήμερα το βήμα που προανήγγειλε εδώ και μέρες μέσα από τα social media. Στο «ραντεβού» που ο ίδιος είχε ορίσει για τις 12:00, εμφανίστηκε σε βίντεο φορώντας μύτη κλόουν και ανακοίνωσε την ίδρυση του δικού του πολιτικού κόμματος.

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος συνοδεύτηκε από την υπόσχεση «να δώσει φωνή στους πολίτες» και να προωθήσει ένα διαφορετικό μοντέλο συμμετοχής και λήψης αποφάσεων, βασισμένο, όπως είπε, στην άμεση δημοκρατία και τη διαφάνεια.

Ανέφερε μάλιστα ότι τους 56 υποψηφίους για τις βουλευτικές εκλογές θα τους επιλέξουν οι πολίτες.

Δείτε την ανάρτησή του: