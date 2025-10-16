ΑΚΕΛ για GSI: Η κυβέρνηση συνεχίζει να κρύβεται πίσω από τη διγλωσσία

Για «διγλωσσία που εκθέτει τη χώρα διεθνώς και δοκιμάζει τις σχέσεις με την Ελλάδα» κατηγορεί την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη το ΑΚΕΛ, αναφερόμενο στους χειρισμούς της γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχίζει να χειρίζεται με ανευθυνότητα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης», καθώς «αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις» στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την προοπτική υλοποίησης του έργου.

Αποτέλεσμα αυτών των χειρισμών, όπως σημειώνει, είναι «να ενισχύεται η αγωνία των φορολογούμενων πολιτών ότι στο τέλος θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά ένα έργο του οποίου το μέλλον είναι αμφίβολο».

Το ΑΚΕΛ τονίζει, ακόμη, ότι «η στασιμότητα κοστίζει και ο λογαριασμός αυξάνεται», υπογραμμίζοντας ότι οι συνεχείς δηλώσεις από αξιωματούχους της ΕΕ και της Ελλάδας εκθέτουν την Κύπρο λόγω της σύγχυσης που προκαλεί η κυβερνητική διγλωσσία σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου.

Θέση αρχής του ΑΚΕΛ, ξεκαθαρίζει, είναι η υλοποίηση ενός «κομβικού έργου που θα θωρακίσει ενεργειακά την Κύπρο», υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι πράγματι βιώσιμο.

«Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση ότι σε βάθος χρόνους θα αποφέρει όφελος τουλάχιστον ανάλογο του κόστους του, χωρίς να δημιουργεί δημοσιονομικά βάρη και τρύπες δισεκατομμυρίων που θα κληθεί να καλύψει η κοινωνία. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να οδηγεί στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

«Η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να απαντήσει με σαφήνεια και υπευθυνότητα σε αυτά τα ερωτήματα και να τερματίσει τη διγλωσσία που μας εκθέτει διεθνώς», καταλήγει το ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι «προφανώς δεν έχει απαντήσεις και γι’ αυτό συνεχίζει να κρύβεται».