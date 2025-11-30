Το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία κρίνεται στη Φλόριντα - Τα δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα στις συνομιλίες

Ξεκίνησε η συνάντηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα, με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία του ειρηνευτικού σχεδίου της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο ιδιωτικό γήπεδο γκολφ του Γουίτκοφ στο Hallandale Beach, βόρεια του Μαϊάμι.

«Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ουμέροφ στην πλατφόρμα Χ. «Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».

The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.



I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/herwCpylWd — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 30, 2025

Ρούμπιο: Στόχος η Ουκρανία να είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να "ανοίξουν τον δρόμο" σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

"Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία", δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.

HAPPENING NOW!! Rubio, hosting Ukrainian delegation in Miami, outlines conditions for a lasting settlement, emphasizing Ukrainian sovereignty, while Kyiv's top negotiator Umarov applauds the continued U.S. support 👇 pic.twitter.com/hi4DOalE85 — Alex Raufoglu (@ralakbar) November 30, 2025

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε από την πλευρά του ότι θέλει να συζητήσει με τους Αμερικανούς για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία του έχει ως αποστολή "να εγγυηθεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας".

Οι συνομιλίες θα βασιστούν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, όπου εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης εργάστηκαν για να αναθεωρήσουν την αρχική πρόταση των 28 σημείων — ένα σχέδιο που αρχικά απαιτούσε εκτεταμένες παραχωρήσεις από το Κίεβο, ευθυγραμμισμένες με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας.

Axios: Τα δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα που στοχεύει να επιλύσει ο Λευκός Οίκος

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, δήλωσε στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος στοχεύει να επιλύσει δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα με την Ουκρανία: το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ελπίζουν να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις με την ουκρανική πλευρά πριν παρουσιάσουν το αποτέλεσμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την 2α Δεκεμβρίου.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση του αρχικού ειρηνευτικού σχεδίου, δέχθηκε αυξημένη πίεση μετά από διαρροή που φέρεται να τον κατέγραψε να καθοδηγεί έναν Ρώσο αξιωματούχο για το πώς να επηρεάσει τον Λευκό Οίκο.

Επίσης, η Wall Street Journal ανέφερε στις 28 Νοεμβρίου ότι ο Γουίτκοφ και Ρώσοι αξιωματούχοι προωθούν επί μήνες μια προσέγγιση «ειρήνη μέσω επιχειρήσεων», ελπίζοντας να δελεάσουν τον Τραμπ με επικερδείς συμφωνίες ορυκτών και επενδυτικές συνεργασίες, με αντάλλαγμα να βοηθήσουν τη ρωσική οικονομία να βγει από την απομόνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / iefimerida.gr