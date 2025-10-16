Μητσοτάκης: «Έχω εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα στην Κύπρο»

Η επίλυση του Κυπριακού είναι βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει την επανέναρξη του διαλόγου στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και μετείχε στον διάλογο.

«Απορρίπτουμε, δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα στην Κύπρο», σημείωσε μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων και πρόσθεσε ότι, «έχω εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είναι μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και απόλυτης εντιμότητας».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα, προωθώντας, παράλληλα, την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας ότι «οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και με εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες» για να προσθέσει: «Η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική - δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε με τη συμμετοχή της χώρας στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ Ελ Σέιχ.

«Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμεινε στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων ως ένα απαραίτητο αναγκαίο αλλά όχι ικανό πρώτο βήμα για μία μόνιμη ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα βέβαια μία απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορέσει αυτή η ειρήνη να γίνει εφαλτήριο για μία λύση του Παλαιστινιακού στη βάση των δύο κρατών», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναρωτήθηκε γιατί κάποιοι ασκούν κριτική στην πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία. ««Θέλουμε εντάσεις και φουρτούνες;», διερωτήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε ότι «η Ελλάδα ζητά να αρθεί η απειλή πολέμου από τη γείτονα, επιμένοντας ότι η μοναδική διαφορά είναι οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε να έχουμε ουσιαστική συζήτηση για την εκκρεμότητα αυτή η πατρίδα μας κινείται με σχέδιο και ευθύνη».

Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους τους γείτονες στην Ανατολική Μεσόγειο και ανακοίνωσε ότι στις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι να καλέσει όλα τα παράκτια κράτη σε ένα κοινό φόρουμ όπου θα εξεταστούν όλα όσα τους απασχολούν.

«Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από το να καθίσει στο τραπέζι και να υπερασπιστεί τις θέσεις της, πάντα με βάση το δίκαιο της θάλασσας», σημείωσε.

ΚΥΠΕ