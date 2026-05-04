Κλείδωσε το έργο - ορόσημο για την Πρωτεύουσα: Ρίχνει 10 εκατομμύρια για τη Φανερωμένη το υπ. Οικονομικών - Τι άλλαξε στα πλάνα του Δήμου Λευκωσίας

Η συμφωνία για την αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου της Φανερωμένης στη Λευκωσία έκλεισε οριστικά, βάζοντας τέλος σε ένα παρατεταμένο κύκλο διαβουλεύσεων που ξεκίνησε από το 2022 και πέρασε από διαδοχικές αναθεωρήσεις. Στο τραπέζι των αποφάσεων βρέθηκαν ο Δήμος Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Αρχιεπισκοπή Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών, με τη συμφωνία να καταλήγει σε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο τόσο ως προς το κόστος όσο και ως προς το τελικό περιεχόμενο του έργου.

Το βασικό στοιχείο της νέας συμφωνίας είναι η μείωση του προϋπολογισμού στα 10 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των 15 εκατομμυρίων που ζητούσε αρχικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα, εγκαταλείπεται ο σχεδιασμός για την ανέγερση επιπρόσθετης αίθουσας, καθώς κρίθηκε ότι οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από τους υφιστάμενους χώρους του κτηρίου. Η προσαρμογή αυτή αποτέλεσε τη βάση για να γεφυρωθούν οι διαφορές, με το Υπουργείο Οικονομικών να διατηρεί από την αρχή επιφυλάξεις για το ύψος της αρχικής δαπάνης.

Αλλάζει ο σχεδιασμός, έρχεται το τμ. Αρχαιολογίας

Καθοριστική είναι και η αλλαγή ως προς τη χρήση του κτηρίου. Σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε τη μεταφορά του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένα εργαστήρια και στούντιο, τελικά αποφασίστηκε η στέγαση του Τμήματος Αρχαιολογίας και της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας. Η επιλογή αυτή θεωρείται πιο συμβατή με τις δυνατότητες του υφιστάμενου κτηρίου, καθώς δεν απαιτεί βαριές κατασκευαστικές παρεμβάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο στάδιο είχαν εκπονηθεί μελέτες και είχαν εξασφαλιστεί εγκρίσεις για την ανέγερση νέου κτηρίου στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, το αυξημένο κόστος οδήγησε τελικά στην εγκατάλειψη αυτού του σχεδιασμού και στην αναζήτηση μιας πιο βιώσιμης λύσης.

Δημόσιος χώρος στη θέση του γηπέδου

Σημαντική παράμετρος της συμφωνίας αποτελεί και η αξιοποίηση του εξωτερικού χώρου. Το υφιστάμενο γήπεδο καλαθόσφαιρας πρόκειται να μετατραπεί σε δημόσιο χώρο συνάθροισης, με στόχο να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός πυρήνας δραστηριοτήτων για κατοίκους, φοιτητές και επισκέπτες. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία για ενίσχυση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ζωής στην εντός των τειχών πόλη.

Στόχος η αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου

Η παρουσία πανεπιστημιακών τμημάτων στο κέντρο της πόλης θεωρείται κομβική για την αναζωογόνηση της περιοχής. Η εγκατάσταση του Τμήματος Αρχαιολογίας αναμένεται να φέρει εκατοντάδες φοιτητές και ερευνητές σε καθημερινή βάση, ενισχύοντας την εμπορική δραστηριότητα και δημιουργώντας συνθήκες βιωσιμότητας σε μια περιοχή που για χρόνια αντιμετωπίζει φαινόμενα εγκατάλειψης. Η εμπειρία από τη λειτουργία του Τμήματος Αρχιτεκτονικής σε άλλα κτήρια εντός των τειχών έχει ήδη καταδείξει τη δυναμική της φοιτητικής παρουσίας, με μικρές επιχειρήσεις, χώρους εστίασης και πολιτιστικές δράσεις να αναπτύσσονται γύρω από τα πανεπιστημιακά οικοσυστήματα. Παράλληλα, έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η ανάπλαση της πλατείας του νέου δημαρχείου και η αναβάθμιση της οδού Τρικούπη, καθώς και η η πρώτη φάση της ανάπλασης, με παρεμβάσεις στις όψεις των κτηρίων στην Λήδρας και την Ονασαγόρου, αναμένεται να ενισχύσουν την εικόνα μετασχηματισμού της περιοχής, δημιουργώντας ένα πιο λειτουργικό και ελκυστικό αστικό περιβάλλον.

Προύντζος: Να ολοκληρωθεί πριν το 2028

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Προύντζος υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια εξέλιξη που κλείνει μια εκκρεμότητα ετών και ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστική επαναδραστηριοποίηση της εντός των τειχών πόλης. Είναι κρίσιμο να οριστικοποιηθεί και εγγράφως στο βαθμό που χρειάζεται. Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων καταλήξαμε σε μια λύση οικονομικά εύλογη και λειτουργικά εφαρμόσιμη που συνδράμει ουσιαστικά στον βασικό στόχο που είναι η αναζωογόνηση του Ιστορικού Κέντρου». Όπως εξήγησε στον «Π», «θα ήταν ευχής έργο η ανάπλαση να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους τον Σεπτέμβριο του 2028, ώστε η παρουσία περισσότερων φοιτητών να αρχίσει να αποδίδει άμεσα οφέλη για την πόλη, την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών και για να ενεργοποιηθεί ολόκληρη η περιοχή του Παρθεναγωγείου». Η συμφωνία για τη Φανερωμένη θεωρείται κομβική για τη στρατηγική επαναφοράς ζωής στο ιστορικό κέντρο, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς πιο ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μοντέλα ανάπτυξης, με έμφαση στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και στη σταδιακή ενίσχυση της αστικής ζωής με τη παρουσία και των φοιτητών. Τέλος ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας, εξέφρασε την εκτίμηση του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Ιερά Αρχιεπισκοπή και το υπουργείο Οικονομικών, για την εποικοδομητική τους στάση.