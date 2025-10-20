Στη φθίνουσα επιρροή του AKP στην Τουρκία απέδωσε τη νίκη Ερχιουρμάν ο Μουσταφά Ακιντζί

Ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακκιντζί χαιρέτισε τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, δηλώνοντας ότι το αποτέλεσμα «ανακούφισε τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού» και απέτρεψε μια «πορεία χωρίς επιστροφή» για την κοινότητα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ακκιντζί σημείωσε ότι η συνέχιση της προηγούμενης κατάστασης για ακόμη πέντε χρόνια «θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή», χαρακτηρίζοντας ενδεικτική της κατάστασης τη δήλωση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος αμέσως μετά τα αποτελέσματα κάλεσε ανοιχτά σε προσάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία.

«Ο απερχόμενος, Τατάρ δεν χρειάζεται να στενοχωριέται», έγραψε ο Μουσταφά Ακκιντζί, υπογραμμίζοντας ότι «παραδίδει έναν θώκο που δεν είχε κερδίσει δίκαια σε κάποιον που τον κέρδισε δίκαια». Θύμισε δε, ότι το 2020 η εκλογή Τατάρ ήρθε «με την καθοριστική ανάμειξη του Ερντογάν, του AKP και του MHP, μέσω της ΜΙΤ, του στρατού, της γραφειοκρατίας και του κρατικού μηχανισμού, καθώς και με την επιρροή του μαύρου χρήματος του Φαλιαλί».

«Αυτή τη φορά, τα πράγματα στο παρασκήνιο δεν λειτούργησαν όπως πριν από πέντε χρόνια», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι «ούτε το έντονο παρασκήνιο μπόρεσε να σώσει την κατάσταση, αντιθέτως, προκάλεσε ακόμη περισσότερες αντιδράσεις».

Ο Ακκιντζί απέδωσε τη νίκη του Ερχιουρμάν στη φθίνουσα επιρροή του AKP στην Τουρκία, στη διαφορά ικανοτήτων και γνώσεων του νέου ηγέτη σε σχέση με τον Τατάρ, αλλά και στην ενότητα της αντιπολίτευσης που συγκροτήθηκε γύρω του.

Κλείνοντας, συνεχάρη τον Ερχιουρμάν, τα κόμματα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και όλους όσοι συνέβαλαν στο αποτέλεσμα, εκφράζοντας την ευχή «το αποτέλεσμα να είναι προς το καλό της τουρκοκυπριακής κοινότητας, του νησιού και της περιοχής μας».

Ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης κατέληξε με μήνυμα ευθύνης προς τον Ερχιουρμάν: «Το να κερδίσεις εκλογές δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Αλλά το ακόμη πιο δύσκολο ξεκινά τώρα. Εύχομαι καλή επιτυχία».