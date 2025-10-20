ΕΔΕΚ: «Ας περιορίσουμε τις ψευδαισθήσεις για τις παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα»

Με αφορμή την εκλογή του Τουρφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας μέσω των παράνομων «εκλογών» στα κατεχόμενα, η ΕΔΕΚ προειδοποιεί για τον κίνδυνο αναπαραγωγής ψευδαισθήσεων γύρω από την τουρκική πολιτική στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ υπενθυμίζει ότι η διαδικασία διεξήχθη σε συνθήκες κατοχής, με συμμετοχή τόσο Τουρκοκυπρίων όσο και ενός «μεγάλου αριθμού εποίκων», και σημειώνει πως δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος με την υπεραισιοδοξία που επικράτησε στις περιόδους ηγεσίας των Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Μουσταφά Ακκιντζί.

Το κόμμα επικαλείται δηλώσεις του ίδιου του Ερχιουρμάν, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αποκαλύπτουν τις πραγματικές του θέσεις. Ειδικότερα, αναφέρεται σε πρόσφατη δήλωσή του ότι «δεν θα εγκαταλειφθούν οι αποτελεσματικές και δραστικές εγγυήσεις της Τουρκίας σε περίπτωση πιθανής λύσης του Κυπριακού», ενώ πρόσθεσε ότι «η Τουρκία δεν θα αποσυρθεί από το νησί σε μια περίοδο που συγκεντρώνονται πολλές χώρες στη νότια Κύπρο».

Αίσθηση προκαλεί και η τοποθέτησή του για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κύπρου, όπου φέρεται να δήλωσε: «Δεν είμαστε από εκείνους που λένε ότι η Αμμόχωστος, η Λευκωσία και η Κερύνεια μας αρκούν. Η Πάφος, η Λεμεσός και η Λάρνακα είναι επίσης δικές μας».

Σύμφωνα με την ΕΔΕΚ, η δήλωση αυτή «επιβεβαιώνει ότι απώτερος στόχος της τουρκικής πλευράς είναι ο πλήρης πολιτικός έλεγχος της Κύπρου», μέσω μιας λύσης τύπου χαλαρής συνομοσπονδίας που θα επιτρέπει στην Άγκυρα να ελέγχει τους ενεργειακούς πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το κόμμα τονίζει ότι ο κ. Ερχιουρμάν θα κριθεί σύντομα, με την αναμενόμενη σύγκληση νέας πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, και επισημαίνει πως «θα φανεί εάν έχει την οποιαδήποτε διάθεση να επαναρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, που να οδηγούν σε λύση δημοκρατική, βιώσιμη και συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο».

Καταλήγοντας, η ΕΔΕΚ καλεί την πολιτική ηγεσία και την κοινή γνώμη να «περιορίσουν τις ψευδαισθήσεις» και να έχουν πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι «απέναντί μας έχουμε την κατοχική, επεκτατική και αδιάλλακτη Τουρκία».