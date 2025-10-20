Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νομοσχέδιο από ΥΠΕΣ για αύξηση των βουλευτικών εδρών στην Πάφο

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Με την έγκριση του από το Υπουργικό Συμβούλιο, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.

Με βάση τις νέες εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, καθώς και τις διαγραφές αποθανόντων και τις αλλαγές διευθύνσεων, προκύπτει μετακίνηση μίας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο. Δηλαδή, οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας μειώνονται από 20 σε 19, ενώ της εκλογικής περιφέρειας Πάφου αυξάνονται από τέσσερις σε πέντε. Το γεγονός αυτό μας το επιβεβαίωσε πριν από λίγο η Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ωστόσο, για να εφαρμοστεί στην πράξη, απαιτείται η τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο.

Όπως πληροφορείται ο «Π», το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ήδη διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πολύ σύντομα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση και, στη συνέχεια, θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση. Συνεπώς, για να διαφοροποιηθεί ο αριθμός των βουλευτικών εδρών στις εκλογικές περιφέρειες Λευκωσίας και Πάφου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Τα κόμματα αναμένεται να τοποθετηθούν υπέρ ή εναντίον του νομοσχεδίου ανάλογα με το κατά πόσο τους συμφέρει ή όχι η μετακίνηση της έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο.

ΛΕΥΚΩΣΙΑΚΥΠΡΟΣΠΑΦΟΣΒΟΥΛΕΥΤΕΣΥΠΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

