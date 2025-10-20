Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κατεχόμενα: Πήρε το «επίσημο χρίσμα» ο Ερχιουρμάν (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πηγή: kibrispostasi.com

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, με την παραλαβή της εντολής ο κ. Ερχιουρμάν θεωρείται «επισήμως πρόεδρος» από τις 15.00 σήμερα.

Την δέσμευσή του στο «κράτος δικαίου» εξέφρασε σήμερα ο Τουφάν Ερχιουρμάν παραλαμβάνοντας την εντολή του σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο «ανώτατο δικαστήριο» από τον «πρόεδρο» του «δικαστηρίου». Ο κ. Έρχουρμαν δήλωσε ότι «η δημοκρατία είναι ριζωμένη στους θεσμούς».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, με την παραλαβή της εντολής ο κ. Ερχιουρμάν θεωρείται «επισήμως πρόεδρος» από τις 15.00 σήμερα.

Εξέφρασε ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» και πρόσθεσε: «Βλέπουμε πόσο βαθιά έχει ριζώσει η δημοκρατία σε όλους τους θεσμούς. Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ ούτε για μια στιγμή τον σεβασμό μου για το σύνταγμα και τη δέσμευσή μου για την προστασία του κράτους δικαίου».

Πρόσθεσε ότι η «προεδρία» θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εποπτεία της «συνταγματικότητας των νόμων», λέγοντας: «Είμαι περήφανος για τη δικαστική μας εξουσία, τους θεσμούς μας και τη δημοκρατία μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΕΚΛΟΓΕΣΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα