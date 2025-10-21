Αυτοί είναι οι τέσσερις υποψήφιοι βουλευτές που θα ανακοινώσει το Κίνημα Οικολόγων

Τα ονόματα τεσσάρων υποψήφιων βουλευτών θα ανακοινώσει την Πέμπτη το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ξεκινώντας επίσημα την προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα ανακοινώσει την ερχόμενη Πέμπτη δύο υποψήφιους για την επαρχία Λεμεσού και δύο για την επαρχία Λευκωσίας, οι οποίοι θα κατέλθουν στις εκλογές ως συνεργαζόμενοι.

Λεμεσός

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανακοινωθεί το όνομα του αρχιτέκτονα Μίλτου Παπαδόπουλου για την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, ο οποίος διετέλεσε για αρκετά χρόνια ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και ήταν βασιλιάς Καρνάβαλος το 2011. Ο κ. Παπαδόπουλος διεκδίκησε και την αντιδημαρχία της Λεμεσού ως ανεξάρτητος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και έλαβε 5.181 ψήφους.

Για την επαρχία Λεμεσού θα ανακοινωθεί επίσης το όνομα του δικηγόρου Ζήνωνα Νικολαΐδη.

Λευκωσία

Την ερχόμενη Πέμπτη το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα ανακοινώσει και το όνομα του δικηγόρου Βαλέριου Δανιηλίδη για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, ο οποίος κατήλθε ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές με τα ψηφοδέλτια του Κινήματος. Για την επαρχία Λευκωσίας θα ανακοινωθεί επίσης το όνομα του προέδρου της Ένωσης Κυπρίων Οζ Καραχάν, ο οποίος κατήλθε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής του Κινήματος στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Πρόκειται για γνωστό Τουρκοκύπριο ακτιβιστή που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στις ελεύθερες περιοχές και σήμερα είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

Αναμένονται ακόμη εφτά ονόματα

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα ανακοινώσει την ερχόμενη Δευτέρα ακόμη εφτά ονόματα υποψηφίων, οι οποίοι είναι στελέχη του κόμματος.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κόμματος, θα ανακοινώνονται κάθε βδομάδα γύρω στους δέκα υποψηφίους ώστε να συμπληρωθούν τα ψηφοδέλτια μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.