Μετά την εγκατάστασή του θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Ερχιουρμάν - Επισήμως από αύριο στην ηγεσία της Τ/κ κοινότητας

Πρώτη αντίδραση στα ΜΚΔ του Τουφάν Ερχιουρμάν μετά τη νίκη του την περασμένη Κυριακή στα κατεχόμενα. «Με υπομονή, ψυχραιμία, επιμονή και αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε την πορεία μας χωρίς να βιαστούμε να απαντήσουμε σε οτιδήποτε, αλλά και χωρίς να διστάσουμε ποτέ να κάνουμε τις απαραίτητες ενημερώσεις στο πλαίσιο της διπλωματίας και του διαλόγου», αναφέρει σε ανάρτησή του ο νέος ηγέτης των Τ/Κ, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι έχουν ειπωθεί πολλά για τις «εκλογές», όμως τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν θα συζητηθούν με τα κατάλληλα μέρη και με τη σοβαρότητα που απαιτείται.

Αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του κόσμου για την εκλογή του, λέγοντας ότι πολλοί του είπαν ότι έκλαψαν από χαρά, κατάφεραν να κοιμηθούν ήρεμα, ενώ τον συγκίνησε η αναφορά κάποιου που του είπε ότι ο γιος του αποφάσισε να επιστρέψει στα κατεχόμενα, ενώ είχε αποφασίσει να ζήσει και να δουλέψει στο εξωτερικό. Είπε ακόμη ότι η απελπισία που επικρατούσε νικήθηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών.

Περιμένει την παράδοση

Πάντως επί της ουσίας, και κυρίως για τις κινήσεις του στο Κυπριακό, αποφεύγει αυτές τις ημέρες να κάνει συγκεκριμένη αναφορά, προφανώς αναμένοντας να ανοίξει τα χαρτιά του ή να αποτυπώσει τις προθέσεις του μετά την εγκατάστασή του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η τελετή εγκατάστασης του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στη λεγόμενη Βουλή, ενώ η τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί αργότερα στο λεγόμενο Προεδρικό Μέγαρο, στο νέο κτήριο που έχει κτιστεί με τη συνδρομή της Τουρκίας, όπως σημείωνε κατ’ επανάληψη ο Ερσίν Τατάρ.

Παρών και ο Γιλμάζ

Να σημειωθεί ότι στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του Ερχιουρμάν θα παρευρεθεί αύριο και ο αντιπρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ. Ο Τούρκος πολιτικός το τελευταίο διάστημα, κυρίως την περίοδο της έντασης της προεκλογικής περιόδου, ήρθε κατ’ επανάληψη στα κατεχόμενα συντονίζοντας την εκστρατεία του ηττημένου Ερσίν Τατάρ. Είναι ενδιαφέρον για το πώς δημοσίως θα αντιδράσει ο Τούρκος αντιπρόεδρος, ακραιφνής υποστηρικτής του απερχόμενου Τουρκοκύπριου ηγέτη, απέναντι στη νέα κατάσταση πραγμάτων στα κατεχόμενα. Όπως εκτιμούν πηγές από τα κατεχόμενα, η στάση του Γιλμάζ θα είναι σαφώς διαφορετική σε σχέση με το πώς συμπεριφέρθηκε το προηγούμενο διάστημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξει σαφώς μια άλλη στάση, περισσότερο προσεκτική, απέναντι στον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Στο ίδιο μοτίβο εικάζεται ότι θα κινηθεί και ο Τουφάν Ερχιουρμάν το επόμενο διάστημα γύρω από τις σχέσεις του με την Τουρκία. Ο ίδιος πάντως φρόντισε εξαρχής να στείλει το μήνυμα ότι είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα εξελίσσονται σε συντονισμό με την Άγκυρα.