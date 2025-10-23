Ο Έρχιουρμαν στέλνει μηνύματα στον Ερντογάν πριν το ταξίδι στην Άγκυρα: «Να διαλυθούν οι προκαταλήψεις για Τ/κ»

Στόχος του είναι «να διαλυθούν οι προκαταλήψεις» γύρω από την τουρκοκυπριακή κοινότητα δήλωσε ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν στην τουρκική εφημερίδα "Τουρκίγε", σημειώνοντας πως η πρώτη του "επίσημη επίσκεψη" θα γίνει στην Άγκυρα.

Ανέφερε ότι η Τουρκία αποτελεί «αδιαμφισβήτητη εγγυήτρια δύναμη» και ότι τα ζητήματα του Κυπριακού και της εξωτερικής πολιτικής θα προχωρούν «σε διαβούλευση και συντονισμό» με την τουρκική Κυβέρνηση.

«Η πρώτη μου επίσημη επίσκεψη θα είναι στην Άγκυρα. Η ορκωμοσία θα γίνει την Παρασκευή και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για το ταξίδι», ανέφερε ο Έρχιουρμαν, προσθέτοντας πως «ο Τούρκος Πρόεδρος μου μετέφερε τις ευχές και τα συγχαρητήριά του και του εξέφρασα τις ευχαριστίες μου. Ήταν μια όμορφη συνομιλία».

Για τις σχέσεις του με την Άγκυρα, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι «είναι ζωτικής σημασίας. Η Τουρκία είναι η αδιαμφισβήτητη εγγυήτρια δύναμη του νησιού και ο δεσμός μας δεν μπορεί να συγκριθεί με τις σχέσεις δύο απλών κρατών. Είμαστε αδελφές χώρες και οι λαοί μας είναι αδελφοί λαοί. Η εγγυητική ιδιότητα της Τουρκίας έχει για τους Τουρκοκυπρίους καθοριστική σημασία», ανέφερε.

Σημείωσε πως «η κυβέρνηση μας, όπως και οι προηγούμενοι πρόεδροι της τδβκ, θα προχωρήσει τα θέματα των διαπραγματεύσεων, του Κυπριακού και της εξωτερικής πολιτικής, σε πλήρη διαβούλευση και συντονισμό με την Άγκυρα. Κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία ότι αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί. Ο δικός μου ρόλος είναι να ανεβάσω ακόμη περισσότερο το επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών».

«Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου αλλά και μετά τις εκλογές είδαμε για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια τόσο μεγάλο ενδιαφέρον του τουρκικού Τύπου για την Κύπρο και τους Τουρκοκυπρίους. Το θεωρώ θετικό και πιστεύω ότι έτσι θα γνωριστούμε καλύτερα. Ξέρω ότι έχουν δημιουργηθεί ορισμένες προκαταλήψεις στην Τουρκία, αλλά είμαι βέβαιος ότι με σωστή και υγιή επικοινωνία θα καταρριφθούν πολύ σύντομα», ανέφερε.

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε πως «δεν είμαι πια αρχηγός κόμματος, είμαι ο πρόεδρος της τδβκ. Θα κρατήσω ίσες αποστάσεις από όλους και θα υπηρετήσω τον λαό μας στο πλαίσιο του νόμου».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συγκέντρωση για τη νίκη του, ο κ. Έρχιουρμαν ευχαρίστησε δημόσια τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, και τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ζητώντας μάλιστα από το πλήθος να τους χειροκροτήσει. Η "Τουρκίγε" χαρακτηρίζει αυτή την κίνηση ως «χειρονομία καλής θέλησης» και σεβασμού προς την Τουρκία.

Πηγή: ΚΥΠΕ