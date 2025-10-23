Παπαδόπουλος, Νικολαΐδης, Karahan, Δανιηλίδης: Οι πρώτοι υποψήφιοι του Κινήματος Οικολόγων για τις βουλευτικές - Τα βιογραφικά τους (φώτος)

Τα πρώτα τέσσερα πρόσωπα που θα συγκαταλέγονται στο ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, ανακοίνωσε το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών. Οι δυο θα είναι υποψήφιοι στην επαρχία Λεμεσού και οι άλλοι δύο, στην επαρχία Λευκωσίας.

Υποψήφιοι για την επαρχία Λεμεσού είναι ο αρχιτέκτονας Μίλτος Παπαδόπουλος και ο νομικός Ζήνωνας Νικολαΐδης, οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόταση του Κινήματος και θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας.

Στην επαρχία Λευκωσίας, έχουν αποδεχθεί την πρόταση του Κινήματος ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων, πολιτικός ακτιβιστής Oz Karahan και ο νομικός Βαλέριος Δανιηλίδης.

Ο τελικός κατάλογος υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των Επαρχιακών Επιτροπών.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων, καθώς και φωτογραφικό υλικό από τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο του Κινήματος, κ. Σταύρο Παπαδούρη.

Το βιογραφικό του Ζήνωνα Νικολαϊδη

Γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1978. Είναι κάτοχος πτυχίου στην Εγκληματολογία και Κοινωνιολογία από το North East Louisiana University και της Νομικής σχολής του London Southbank University. Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου με ιδιαίτερη έμφαση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την αξιοπρεπή διαβίωση. Διετέλεσε Νομικός σύμβουλος για διάφορες οργανώσεις προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με πλούσια ακτιβιστική δράση υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το 2013. Συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια ακτιβισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και για το δικαίωμα της στέγασης. Είμαι νυμφευμένος και πατέρας μια θυγατέρας 2 ετών.

Το βιογραφικό του Μίλτου Παπαδοπούλου

Ο Μίλτος Παπαδόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός/Αρχιτέκτων απόφοιτος του FH Aachen της Γερμανίας.

Είναι ιδρυτής του γραφείου MPP Architects LLC με πέραν των σαράντα χρόνων εμπειρία στον σχεδιασμό και ένα μεγάλο πορτοφόλιο αρχιτεκτονικών έργων σε Κύπρο και εξωτερικό. Διετέλεσε ανεξαρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού την περίοδο 2011-2016. Είναι μέλος του Δ.Σ του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος καθώς επίσης στο ΔΣ του Γ.Σ.Ο. στο Τσίρειο. Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΕΜ (Παγκύπρια Οργάνωση των Ελευθέρων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών). Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ του ΕΒΕ Λεμεσού, πρώην Πρόεδρος της Επαρχιακής του ΣΑΚ Λεμεσού και πρώην μέλος του ΔΣ Φίλοι του ΤΕΠΑΚ. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου. Το 2024 κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος για την Αντιδημαρχία του διαμερίσματος Λεμεσού.

Το βιογραφικό του Βαλέριος Δανιηλίδης

Γεννήθηκε το 1974 στο Gumbati της ελληνικής περιοχής Τσάλκα, στην Γεωργία.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Είναι επίσης ιδρυτής της εταιρείας παροχής διοικητικών υπηρεσιών I&C Services Limited, η οποία ειδικεύεται στον τομέα νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για κυπριακές και διεθνείς εταιρείες. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Λευκωσίας. Είναι νυμφευμένος και πατέρας δυο παιδιών. Το 2024 κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος για την Αντιδημαρχία του διαμερίσματος Αγίου Δομετίου.

Το βιογραφικό του Οζ Καραχάν

Ο Οζ Καραχάν είναι Κύπριος πολιτικός αναλυτής, αρθρογράφος και Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων. Σε συνέχεια των σπουδών του στο Αγγλο-Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Τσεχία, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Παγκόσμια Πολιτική και Ανάλυση Συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρήνη και στη συνέχεια συνέχισε την εκπαίδευσή του στην Επικοινωνία για την Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο του Μάλμο.

Έζησε τα εφηβικά του χρόνια στην Αμμόχωστο πριν επιστρέψει πίσω στις ελεύθερες περιοχές από όπου κατάγεται μέρος της οικογένειάς του.

Παράλληλα με τη μακροχρόνια αντι-κατοχική του δράση, ως ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Κυπρίων, διατελεί Αντιπρόεδρος της διεθνούς οργάνωσης Διεθνής Ένωσης Λαϊκού Αγώνα, καθώς και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.