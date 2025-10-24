Πραγματοποιήθηκε η τελετή «ορκωμοσίας» του Έρχιουρμαν

Πραγματοποιήθηκε το πρωί στα κατεχόμενα η τελετή «ορκωμοσίας» του Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος κατά τις «εκλογές», που έγιναν στα κατεχόμενα την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, αναδείχθηκε ως ο νέος ηγέτης της τ/κ κοινότητας.

Η τελετή έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίας της ολομέλειας της «βουλής».

Οπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Έρχιουρμαν έφθασε στο κτήριο της «βουλής» με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο. Έτυχε υποδοχής με «στρατιωτική τελετή» από τον «πρόεδρος της βουλής» Ζιγιά Οζτουκλερ. Παρών στην υποδοχή ήταν ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Αφού ο Έρχιουρμαν «έδωσε τον όρκο», έγινε ανάκρουση του τουρκικού εθνικού ύμνου. Προτού φύγει από το κτήριο της «βουλής», ο νέος Τ/κ ηγέτησης αγκάλιασε και αποχαιρέτισε τους ηγέτες των «συγκυβερνώντων» κομμάτων και στη συνέχεια τους «βουλευτές» της «αντιπολίτευσης».

Στον «όρκο» γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, σε διαφύλαξη της «ανεξαρτησίας του κράτους», στην ενότητα της «πατρίδας και του λαού», αλλά και σε ένα «δημοκρατικό, κοσμικό και κοινωνικό κράτος».

Πηγή: ΚΥΠΕ