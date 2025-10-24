Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κυβέρνηση για Αϊκούτ: Ηχηρό μήνυμα στέλνει η απόφαση για σφετερισμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

H απόφαση του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει σε όσους επιχειρούν να εμπλακούν ή εμπλέκονται ήδη σε τέτοιου είδους συναλλαγές και στην σχετική διεθνή αλυσίδα σφετερισμού, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

"Ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε παθητικά ούτε με ανοχή", σημειώνει, προσθέτοντας ότι σε ένα ευνομούμενο και συντεταγμένο Κράτος που αντιμετωπίζει την οδυνηρή πραγματικότητα της τουρκικής κατοχής, κυριαρχεί το καθήκον της ανάδειξης του μεγέθους της παρανομίας, επιβάλλεται η εφαρμογή του νόμου και απαιτείται η προστασία του εθνικού συμφέροντος. 

"Η σημερινή ομόφωνη απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για επιβολή ποινής φυλάκισης ύψους 5 ετών, κατόπιν σχετικής παραδοχής από κατηγορούμενο πρόσωπο, για διάπραξη  αδικημάτων που σχετίζονται με τον σφετερισμό, καταδεικνύει τη σοβαρότητα του εν λόγω αδικήματος".

Ταυτόχρονα, αναφέρει, η απόφαση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει σε όσους επιχειρούν να εμπλακούν ή εμπλέκονται ήδη σε τέτοιου είδους συναλλαγές και στην σχετική διεθνή αλυσίδα σφετερισμού.

ΚΥΠΕ

Tags

ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣΑΙΚΟΥΤΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα