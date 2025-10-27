Αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρων «εκλογών» ο Ουστέλ

Το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων «εκλογών» απέκλεισε το βράδυ της Δευτέρας, ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, αναφέροντας ότι η «κυβέρνησή» του είναι «κυβέρνηση έργου» και όχι «κυβέρνηση εκλογών».

Σε μακρά ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ουστέλ κάνει λόγο για φερόμενες προσπάθειες υπονόμευσης της «πολιτικής σταθερότητας» του ψευδοκράτους, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την συνέχιση των «κυβερνητικών» πρωτοβουλιών σε διάφορους τομείς. Υποστήριξε πως η παρούσα «διοίκηση» έχει ολοκληρώσει ή φέρνει σε πέρας σημαντικά έργα σε τομείς όπως οι μεταφορές, η υγεία και η οικονομία, με πολλά από αυτά, όπως νοσοκομεία και οδικοί άξονες, να βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

«Υπάρχει ακόμη περισσότερος από ένας χρόνος μέχρι τη λήξη της θητείας μας. Είμαστε κυβέρνηση έργου, σταθερότητας», ανέφερε. Για τον λόγο αυτό, διευκρίνισε ότι δεν θα εμπλακεί σε συζήτηση για πρόωρες «εκλογές», σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των έργων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των «πολιτών».

Ανέφερε ακόμη ότι το κόμμα του, το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), είναι πάντα έτοιμο για «εκλογές», αλλά πρόσθεσε ότι η σημερινή προτεραιότητα είναι η υλοποίηση του προγράμματος και των μεταρρυθμίσεων. Τέλος, είπε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συνεννόηση με τους «κυβερνητικούς» εταίρους και ότι τα μηνύματα του κόσμου λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

