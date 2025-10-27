Βασίλης Πάλμας: Το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου είναι έργο μνήμης, αυτογνωσίας και ευθύνης

Το Βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου «Κύπρος: Μια Μακρά Πορεία Προδοσίας (1955-1974) – Γεωστρατηγικά Δεδομένα, Συμφέροντα και η Τουρκική Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο» είναι ένα σύγγραμμα που αποτελεί μια βαθιά, τεκμηριωμένη και τολμηρή κατάδυση στην ουσία των ιστορικών διεργασιών που διαμόρφωσαν το κυπριακό ζήτημα και που το προσεγγίζει όχι μόνο ως ιστορικό πρόβλημα, αλλά ως ένα γεωστρατηγικό πεδίο, όπου διασταυρώνονται πολλαπλά συμφέροντα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Παρουσιάζοντας τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη το βιβλίο, ανέφερε ότι στο εκτενές, τετρακοσίων είκοσι επτά σελίδων, έργο του, ο συγγραφέας, "με γραφή καθαρή, πειθαρχημένη και νηφάλια, μας οδηγεί βήμα προς βήμα, από την περίοδο της εθνικής αφύπνισης έως αυτήν της διχοτόμησης, επιχειρώντας να φωτίσει όχι μόνο τα γεγονότα που συνέβησαν, αλλά κυρίως τους λόγους που οδήγησαν σε αυτά".

Πρόσθεσε ότι κάθε περίοδος εξετάζεται μέσα από τα γεωπολιτικά συμφραζόμενα της εποχής, αναλύοντας τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, την εμπλοκή της Ελλάδας και της Τουρκίας, την επιρροή του Ψυχρού Πολέμου, καθώς και τις πολύ σημαντικές εσωτερικές αδυναμίες του νεοσύστατου Κυπριακού Κράτους.

"Ευθύς εξαρχής, ο αναγνώστης εισάγεται στους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας, με την παρουσίαση των σταδίων μέσα από τα οποία επιδιώχθηκε η υλοποίηση τόσο των πολιτικών, όσο και των στρατηγικών της επιδιώξεων. Είναι σημαντικό, σημειώνει ο συγγραφέας, να κατανοήσουμε ότι οι επεκτατικές βλέψεις και η επιθετική πολιτική της Τουρκίας δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά το 1974, αλλά αποτελούσαν ένα καλά δομημένο σχέδιο που εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε μεθοδικά επί δεκαετίες", αναφέρει.

Ο ΥΠΑΜ αφού ανέλυσε λεπτομερώς κάθε κεφάλαιο και τι αυτό παρουσιάζει, είπε ότι το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου αποτελεί ένα έργο μνήμης, αυτογνωσίας και ευθύνης και μας προτρέπει, όχι να αναζητήσουμε εχθρούς, αλλά να δούμε κατάματα την ιστορία μας, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, να επουλώσουμε τις πληγές και αν χαράξουμε την πορεία της πατρίδας μας βασιζόμενοι στην αλήθεια.

"Η καταστροφή του καλοκαιριού του 1974 ήταν απότοκο της προδοσίας. Αυτής που διαχρονικά υπονομεύει τον εθνικό κορμό σε κρίσιμες καμπές της ιστορίας και, που στην προκειμένη περίπτωση, επέτρεψε στον Αττίλα να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο διχοτόμησης της Κύπρου", ανέφερε.

Ο κ. Πάλμας κατέληξε λέγοντας ότι μέσα στις σελίδες του βιβλίου, μας υπενθυμίζεται ότι η ιστορία αποτελεί καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται οι αλήθειες, τα λάθη και οι ευθύνες ενός λαού.

"Ακόμη και όταν η αλήθεια είναι οδυνηρή, παρέχει τη μοναδική, σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορεί να θεμελιωθεί η αυτογνωσία και να χαραχθεί η πορεία προς ένα δικαιότερο μέλλον", ανέφερε.

ΚΥΠE