Ο πρώτος διορισμός Ερχιουρμάν: Το προφίλ του Μεχμέτ Ντάνα, νέου «υφυπουργού Προεδρίας»

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, φαίνεται πως πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες τοποθετήσεις στα ανώτερα κλιμάκια της «προεδρίας» στα κατεχόμενα, με τον Μεχμέτ Ντανά, να είναι ο πρώτος επίσημος διορισμός.

Όπως σημειώνεται σε χθεσινή δημοσίευση της «επίσημης εφημερίδας», ο Μεχμέτ Ντάνα, μέχρι πρότινος «γενικός διευθυντής» του «υπουργείου εξωτερικών», διορίστηκε «υφυπουργός προεδρίας», ενώ αναλαμβάνει από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, καθήκοντα.

Στη θέση της «γενικής διεύθυνσης» του «υπεξ» διορίστηκε η Μπενίζ Ουλουέρ Καϊμάκ.

Ποιος είναι ο Μεχμέτ Ντάνα

Σύμφωνα με τα Τ/κ ΜΜΕ, ο Ντάνα ήταν μέλος των διαπραγματευτικών ομάδων για το Κυπριακό, καθώς διετέλεσε για σειρά ετών ανώτερο στέλεχος του «υπεξ» στα κατεχόμενα, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια καθήκοντα «γενικού διευθυντή».

Επίσης, έχει υπηρετήσει σε διάφορες «αντιπροσωπείες» της τουρκοκυπριακής διοίκησης στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στη Νέα Υόρκη, όπου υπηρέτησε ως «εκπρόσωπος» στα Ηνωμένα Έθνη.

