Κυπριακό: Πρώτα σκιρτήματα για νέα βήματα

Μια πρώτη επαφή είχε χθες στη Λευκωσία ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με βάση τα όσα ανέφερε το Προεδρικό διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών άκουσε ακόμη μια φορά τον Πρόεδρο να σημειώνει την ετοιμότητά του για «την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου».

Με βάση τα όσα σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Πρόεδρος εμφανίστηκε ενώπιον του Χασίμ Ντιάν ως έχων ειλικρινή διάθεση και πολιτική βούληση για μια στενή, αγαστή συνεργασία, τόσο με τον κ. Ντιάν όσο και με τα Ηνωμένα Έθνη, ιδιαίτερα στις προσπάθειες που ο Γενικός Γραμματέας προσωπικά καταβάλλει.

Ο εκπρόσωπος έκανε λόγο για ζητήματα που προκύπτουν από την «τουρκική προκλιτικότητα» και τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα. «Έχουν τεθεί τα ζητήματα, που όπως είναι γνωστό, λόγω της τουρκικής προκλητικότητας παραμένουν σε εκκρεμότητα, με ύψιστο στόχο ασφαλώς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί», σημείωσε Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ως σημείο αναφοράς αλλά και της προκλητικότητας της Τουρκίας ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε ζητήματα που άπτονται των εγκλωβισμένων συμπατριωτών μας, για τους πέντε Ελληνοκύπριους συλληφθέντες που παράνομα κρατούνται εδώ και πέραν των δύο μηνών στις κατεχόμενες περιοχές, το ζήτημα των Βαρωσίων και της Πράσινης Γραμμής. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσεθεσε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι ο ίδιος αλλά και οι συνεργάτες του βρίσκονται στη διάθεση του κ. Ντιάν για μια καθημερινή, στενή επαφή και επικοινωνία, ούτως ώστε να συμβάλουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην αποστολή και στους όρους εντολής του κ. Ντιάν, σύμφωνα και με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην αναμονή της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, σημειώνοντας ωστόσο ότι ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες ημερομηνίες άφιξης της αξιωματούχου των Ηνωμένων Εθνών. Συνέδεσε δε και την πιθανή πενταμερή διάσκεψη, η οποία λογικώς εχόντων θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους, με τις επαφές που θα έχει η κυρία Ολγκίν στη Λευκωσία, αλλά και στις άλλες πρωτεύουσες των εμπλεκόμενων μερών.

Έγινε το τηλεφώνημα

Δέκα ημέρες από την εκλογή του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη έγινε τελικά χθες το τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ» του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον κ. Ερχιουρμάν και εξέφρασε την ετοιμότητά του για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατόν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσθέτει ο κ. Λετυμπιώτης, επανέλαβε παράλληλα τη σταθερή του βούληση να συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αμέσως επόμενο διάστημα για καθορισμό σχετικής συνάντησης, καταλήγει ο εκπρόσωπος.

Επιστολή ΓΓ προς Ερχιουρμάν

Πάντως χθες σε δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό Τύπο γίνεται αναφορά σε συγχαρητήρια επιστολή του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προς τον Τουφάν Ερχιουρμάν για την ανάδειξή του σε ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο ΓΓ, όπως αναφέρουν τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, εξέφρασε ανυπομονησία για συνεργασία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για την επίτευξη μόνιμης λύσης στο Κυπριακό.

«Θα ήθελα να επιβεβαιώσω για άλλη μια φορά την αταλάντευτη δέσμευσή μου για την ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων», αναφέρει ο ΓΓ, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση για την πραγματοποίηση μιας νέας άτυπης συνάντησης με ευρεία συμμετοχή, ενώ έδωσε επί τούτου το πράσινο φως προς την απεσταλμένη του να έρθει στην Κύπρο για να διευθετήσει αυτή τη σύνοδο.

«Σας ενθαρρύνω να συνεργαστείτε με την εκπρόσωπό μου με τρόπο εποικοδομητικό και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που δημιουργήσαμε το 2025 και να καθορίσουμε μια αμοιβαία αποδεκτή πορεία προόδου για το κυπριακό ζήτημα», σημειώνει στη συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Τουφάν Ερχιουρμάν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.