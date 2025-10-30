Χριστοδουλίδης: «Έτοιμη η Κύπρος εν όψει της Προεδρίας της ΕΕ»

Συλλογική εθνική αποστολή που θα ενισχύσει την θέση της Κύπρου στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα προβάλει τον ρόλο της ως νοτιοανατολικού συνόρου της Ένωσης και θα συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της ΕΕ, Thérèse Blanchet και τον Γενικό Διευθυντή Θεσμικής και Γενικής Πολιτικής, Didier Seeuws.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αρχικά διμερή συνάντηση με την κ. Blanchet. Ακολούθως, οι αξιωματούχοι του Συμβουλίου παρακάθισαν σε ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, για συζήτηση θεμάτων που είναι ψηλά στην ατζέντα του Συμβουλίου και θα αποτελέσουν προτεραιότητες και της Κυπριακής Προεδρίας. Στις επαφές συμμετείχαν και η Μόνιμη και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Με την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ακολούθησαν χωριστές διμερείς επαφές με τον Υπουργό Οικονομικών και τους Υφυπουργούς Μετανάστευσης και Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Είχε προηγηθεί πρόγευμα εργασίας που παρέθεσε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, η οποία έχει τον πολιτικό συντονισμό της προετοιμασίας της Κυπριακής Προεδρίας. Το μεσημέρι, η κ. Ραουνά θα παραθέσει γεύμα εργασίας στους αξιωματούχους του Συμβουλίου, με συμμετοχή και των Υπουργών Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργου Παπαναστασίου και του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημου Δαμιανού. Κατά το γεύμα εργασίας θα είναι στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και τη διαδικασία Απλοποίησης.

Σε αναφορά του ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου στην παρουσία της κ. Blanchet o Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι, λιγότερο από δύο μήνες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας, η Κύπρος έχει ολοκληρώσει μια εκτεταμένη και απαιτητική διαδικασία προετοιμασίας, ενώ οι επιχειρησιακές ομάδες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες έχουν ενισχυθεί ουσιαστικά.

Ο Πρόεδρος προσδιόρισε ως κεντρικό πλαίσιο μια Προεδρία φιλόδοξη, απολύτως προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα και με σταθερή επιδίωξη συναίνεσης, διαφάνειας και περιεκτικότητας. Τόνισε ότι η Κύπρος προσεγγίζει την Προεδρία ως «συλλογική εθνική αποστολή που θα ενισχύσει τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα προβάλλει τον ρόλο της ως νοτιοανατολικού συνόρου της Ένωσης και θα συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, εκφράζοντας ευχαριστίες για τη θεσμική συνέχεια, την τεχνογνωσία και τη στήριξη που παρέχει στην Κυπριακή Προεδρία. Υπογράμμισε ότι η Ένωση καλείται να κινηθεί σε ένα σύνθετο και συχνά πρωτοφανές γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου ζητούμενο είναι να σταθεί με σταθερότητα, συνοχή και ικανότητα προβολής των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε την ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει την αυτονομία και την ανθεκτικότητά της, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια και άμυνα, τη συνεχή στήριξη προς την Ουκρανία, την ανταγωνιστικότητα με έμφαση στην απλοποίηση, τη διεύρυνση, την καινοτομία και την ολοκλήρωση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034, το οποίο χαρακτήρισε στρατηγικό εργαλείο για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Υπογράμμισε ότι η Λευκωσία εισέρχεται στην τελική ευθεία με πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και με προσήλωση στην επιτυχία. Τόνισε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο και ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν σε πλήρη συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ιδιαίτερα με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, την οποία χαρακτήρισε αναντικατάστατο θεσμικό εταίρο.

Με τη σειρά της, η κ. Blanchet επιβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία έρχεται σε μία κρίσιμη συγκυρία, δεδομένων των γεωπολιτικών συγκυριών, αλλά και της ολοκλήρωσης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Εκπαιδεύτηκαν άνω των 1.200 ατόμων λέει η Μ. Ραουνά

Σε δηλώσεις της μετά την ειδική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, είπε ότι σκοπός της επίσκεψης είναι η ανασκόπηση των εργασιών, της προετοιμασίας από πλευράς Κυπριακής Προεδρίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου και ταυτόχρονα η συζήτηση των σημαντικών φακέλων που θα διαπραγματευτεί η Κυπριακή Προεδρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Έγινε μια ανοιχτή συζήτηση με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο για κρίσιμης σημασίας φακέλους που θα διαπραγματευτούμε, όπως είναι το ΠΔΠ, το πακέτο απλοποίησης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, θέματα διεύρυνσης και τα θέματα που αφορούν την ενίσχυσης της ασφάλειας και της άμυνας της ΕΕ και η συνεχής στήριξη προς την Ουκρανία», είπε η κ. Ραουνά.

Πρόσθεσε ότι κατά την επίσκεψη επιβεβαιώθηκε και το επίπεδο προετοιμασίας της Κυπριακής Προεδρίας, τόσο από πλευράς υποδομών, όσο και από πλευράς στελέχωσης.

Η Υφυπουργός επανέλαβε ότι πρόκειται για «μία εθνική αποστολή, για μία προτεραιότητα για την κυβέρνηση, να ασκήσουμε την Προεδρία με τρόπο που θα ενισχύσει τον ρόλο μας ως ένα ωφέλιμο και αποτελεσματικό κράτος μέλος, πάντα με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας, ως έντιμοι διαμεσολαβητές και με στόχο να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα στα κρίσιμα ζητήματα που βρίσκονται ενώπιον μας».

Ερωτηθείσα για τυχόν εκκρεμότητες όσον αφορά την προετοιμασία της Κύπρου για την ανάληψη της Προεδρίας, είπε ότι από οργανωτικό επίπεδο έγινε μια ανασκόπηση όλων των πτυχών της προετοιμασίας μας. «Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που το σημειώνω, βρισκόμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων», είπε, σημειώνοντας ότι οι προετοιμασίες συνεχίζονται μέχρι και την ανάληψη της Προεδρίας.

Πρόσθεσε ότι η συζήτηση εστίασε στο πώς το γεωπολιτικό σκηνικό επηρεάζει τη διαπραγμάτευση από πλευράς μας ως Προεδρία στους επιμέρους φακέλους, ποιοι είναι οι μετρήσιμοι στόχοι ανά νομοθετικό φάκελο. Έφερε για παράδειγμα το ΠΔΠ, που είναι, όπως είπε, η κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ για την επόμενη πολυετία, στις διάφορες πολιτικές και προτεραιότητες. «Ο στόχος μας εδώ είναι να διαπραγματευτούμε ένα δεύτερο διαπραγματευτικό πακέτο, με συγκεκριμένους αριθμούς, ώστε μέχρι και τον Δεκέμβριο 2026 η ΕΕ να είναι σε θέση να υιοθετήσει το νέο ΠΔΠ».

Η Υφυπουργός επισήμανε ότι η Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ είναι «ο εταίρος μας σε αυτή τη διαδικασία», σημειώνοντας ότι η συνεργασία είναι συνεχής. Όπως είπε, μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Συμβουλίου εκτενείς εκπαιδεύσεις σε όλα τα επίπεδα. «Εκπαιδεύτηκαν πέραν των 1.200 ατόμων, λειτουργοί, Υπουργοί, όσοι θα προεδρεύσουν των 190 ομάδων εργασίας που θα προεδρεύσει η Κυπριακή Δημοκρατία».

Ιδιαίτερη θέση στις συζητήσεις κατείχε η προετοιμασία του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο, στις 23 και 24 Απριλίου 2026, με πιθανή συμμετοχή χωρών της Νότιας Γειτονίας και παρουσίαση εμβληματικών έργων του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, καθώς και ο συντονισμός για Υπουργική σύνοδο για την προσιτή στέγαση.

Το πρόγραμμα της Προεδρίας περιλαμβάνει 263 συναντήσεις, μεταξύ των οποίων 19 άτυπα Συμβούλια Υπουργών, 3 Υπουργικές Διασκέψεις και ένα Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων.

Η Κυπριακή Προεδρία θα κληθεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά σημαντικούς, ευαίσθητους και απαιτητικούς φακέλους, όπως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), η Ουκρανία, η ανταγωνιστικότητα και η απλοποίηση, οι σχέσεις Ευρωκοινοβουλίου-Συμβουλίου, η Ασφάλεια και η Άμυνα, οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός, η διεύρυνση, η Προσιτή Στέγαση, για την οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, και η Στρατηγική για τα νησιά.

Επίσης, όσον αφορά τη Μετανάστευση, η Κύπρος θα φιλοξενήσει Υπουργική Συνάντηση για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου και θα επενδύσει στη συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, αντιμετωπίζοντας τα αίτια της μετανάστευσης, καταπολεμώντας τα δίκτυα παράνομης διακίνησης, αλλά και ανοίγοντας νόμιμες οδούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ακόμα, η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της ΕΕ στο νοτιοανατολικότερό της άκρο, ετοιμάζεται να αναλάβει την ευθύνη για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, «με πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουμε ενώπιών μας και με ξεκάθαρη δέσμευση να προωθήσουμε την ενότητα, να ενισχύσουμε τη συλλογική μας ανθεκτικότητα και να ενδυναμώσουμε τη φωνή της Μεσογείου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι», με στόχο την ενίσχυση της σχέσης ΕΕ με την ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εκτείνεται σε όλους τους τομείς: εκπαίδευση στελεχών, πρωτόκολλο, ασφάλεια, επικοινωνία και ημερολόγιο εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο εξαμηνιαίος οδικός χάρτης για την προσιτή στέγαση, ενόψει της παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Δεκέμβριο 2025, καθώς και η Άτυπη Υπουργική Συνάντηση στην Κύπρο στις 11-12 Μαΐου 2026.

ΚΥΠΕ