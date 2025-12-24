Δύο συναυλίες Δ.Πάφου με Μουσικό Σχολείο Πάφου

Πραγματοποιήθηκε στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο η διπλή Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του Δήμου Πάφου με το Μουσικό Σχολείο Πάφου, με δύο συναυλίες που παρουσιάστηκαν διαδοχικά, η μία μετά την άλλη.

Στη σκηνή βρέθηκαν περισσότεροι από εκατό συντελεστές, οι οποίοι συμμετείχαν μέσα από τον Βυζαντινό Χορό, τη Χορωδία Vox Venus (χορωδία κοριτσιών από τα Μουσικά Σχολεία Πάφου και Λεμεσού), το Σύνολο Εγχόρδων, το Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής, τη Χορωδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα, σε σύμπραξη με τους Κύπριους λυρικούς καλλιτέχνες Μαρίζα Αναστασιάδη και Μάριο Ανδρέου.

Ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη σημασία της πνευματικής καλλιέργειας ως αναπόσπαστου στοιχείου της συνολικής ανάπτυξης της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στην παιδεία και στον πολιτισμό αποτελεί σταθερό και διαχρονικό στόχο του Δήμου Πάφου.

Τόνισε ότι, πέρα από τις υποδομές και την υλική αναβάθμιση, η ουσιαστική πρόοδος μιας πόλης μετριέται και από την καλλιέργεια αξιών, τη στήριξη της νεολαίας και τη δημιουργία ευκαιριών έκφρασης και δημιουργίας μέσα από την τέχνη και τη μουσική.

Παράλληλα, στην πρώτη συναυλία χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πάφου, κ. Γιώργος Πίτρος, ο οποίος υπογράμμισε ότι το Μουσικό Σχολείο Πάφου κατέχει ξεχωριστή θέση στην πολιτιστική ζωή της πόλης, καθώς αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα παιδείας και δημιουργίας, όπου η μουσική δεν διδάσκεται απλώς, αλλά βιώνεται ως τρόπος σκέψης και συνεργασίας.