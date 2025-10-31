Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το Κίνημα ΕνΕργώ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Κίνημα ΕνΕργώ «γεννήθηκε από ανθρώπους της καθημερινότητας — πολίτες που νοιάζονται, συμμετέχουν και δεν μένουν πλέον θεατές».

Το Κίνημα ΕνΕργώ ανακοίνωσε την κάθοδό του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, με στόχο, όπως λέει «να φέρει νέα πνοή, διαφάνεια και πραγματική ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων». Η απόφαση, προσθέτει, δεν είναι αποτέλεσμα φιλοδοξίας, αλλά «ανάγκης για αλήθεια, δικαιοσύνη, κοινωνική ευαισθησία και συλλογική δράση».

Ήδη, λέει έχουν επιλεγεί οι πρώτοι υποψήφιοι που θα εκπροσωπήσουν το Κίνημα με ήθος, γνώση και αφοσίωση στις αρχές του, ενώ το ΕνΕργώ βρίσκεται σε διαδικασία διαλόγου και συνεννόησης για την ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου με πρόσωπα που μοιράζονται το ίδιο όραμα και τις ίδιες αξίες.

ΚΥΠΕ

