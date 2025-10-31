«Στοχοποίηση και λιντσάρισμα» βλέπει ο Ντενκτάς στην υπόθεση του Τ/κ συλληφθέντα

Όποιος στοχοποιεί την οικογένεια κάποιου του οποίου η ενοχή δεν έχει ακόμη αποδειχθεί και χρησιμοποιεί αυτήν την κατηγορία "ως εργαλείο πολιτικής εκδίκησης" έχει ξεπεράσει προ πολλού τα ηθικά όρια, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Τ/κ πολιτικός και πρόεδρος του κόμματος ΤΑΜ, Σερντάρ Ντενκτάς για την σύλληψη του Τ/κ νεαρού άνδρα χθες, που είναι γιος Τ/κ πολιτικού.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, μετά την μετάδοση στα κατεχόμενα της είδησης ότι το εν λόγω άτομο τέθηκε υπό τριήμερη κράτηση κι αφού ο ανεξάρτητος «βουλευτής» πατέρας του, Χασάν Τοσούνογλου, έκανε χθες το απόγευμα και αργά το βράδυ δύο αναρτήσεις δημοσιοποιώντας ότι ο γιός του συνελήφθη χθες το πρωί όταν πέρασε στις ελεύθερες περιοχές, υπήρξαν σχόλια κι αντιδράσεις στα ΜΚΔ. Εξάλλου το περιστατικό δημοσιεύθηκε και στον τ/κ Τύπο σήμερα και ήταν κύριο θέμα σε δύο τ/κ εφημερίδες.

Ο Σερντάρ Ντενκτάς στην δική του ανάρτηση το μεσημέρι σήμερα αναφέρει ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά αναστάτωση στην κοινή γνώμη, και έκανε λόγο για μια "εκστρατεία μίσους, δυσαρέσκειας και συλλογικών επιθέσεων εναντίον ενός πατέρα, μιας μητέρας και όλων των μελών της οικογένειας", που "δεν είναι ούτε σωστή ούτε ηθική".

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει μια οικογένεια να στοχοποιηθεί λόγω των ανθρωπιστικών δυσκολιών που βιώνει. Αυτό δεν προδίδει ούτε την ανθρωπιά ούτε τη συνείδηση της κοινωνίας», ανέφερε.

Έκανε ακόμη λόγο για "ρητορική μίσους και κουλτούρα πολιτικού λιντσαρίσματος", προσθέτοντας ότι υποστηρίζει τη δικαιοσύνη και την αμεροληψία, ανεξάρτητα από το ποιος είναι υπεύθυνος.

ΚΥΠΕ