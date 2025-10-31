Ο Oζντίλ Ναμί εξηγεί υπό ποιους όρους η Τουρκία θα ανάψει πράσινο φως για συνομιλίες στο Κυπριακό

Αισιόδοξος ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα επιβάλει μια λύση δύο κρατών στο Κυπριακό εμφανίστηκε ο πρώην διαπραγματευτής και πρώην «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Οζντίλ Ναμί.

Σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι «Kıbrıs Postası TV», ο κ. Ναμί εκτίμησε ότι εάν διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στο status quo, η Τουρκία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

Ο κ. Ναμί, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής διαπραγματευτής επί ηγεσίας Μουσταφά Ακιντζί, τόνισε την ανάγκη οι συνομιλίες να επαναρχίσουν από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, ώστε να μην αγνοηθούν οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον κ. Ναμί, η τ/κ πλευρά έχει εκφράσει ξεκάθαρα στην «κάλπη» την κόπωσή του από το status quo και επιθυμεί λύση, ανεξαρτήτως μοντέλου. Για να είναι επιτυχείς οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ο ίδιος έθεσε τέσσερις προϋποθέσεις: σεβασμό στις προηγούμενες συγκλίσεις, καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, μηχανισμό διαιτησίας και την ύπαρξη κόστους για την πλευρά που θα απορρίψει τη λύση.

Πρότεινε ένα δημοψήφισμα όπου οι Ελληνοκύπριοι δεν θα καλούνταν απλώς να πουν «Ναι» ή «Όχι», αλλά θα είχαν να επιλέξουν μεταξύ της λύσης και μιας κατάστασης όπου οι Τουρκοκύπριοι δεν θα επέστρεφαν στο σημερινό καθεστώς. Αντίστοιχα, οι Τουρκοκύπριοι θα ερωτώνταν αν προτιμούν τη λύση ή τη συνέχιση της ζωής τους στο ψευδοκράτος. Όπως ανέφερε, η διασφάλιση ότι οι Ελληνοκύπριοι "δεν θα μπορούν να εγκαταλείψουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων ατιμώρητα, όπως στο Κραν Μοντανά", θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα η τουρκοκυπριακή πλευρά να πιέσει εκ νέου για λύση, σημειώνοντας ότι παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η προσπάθεια για λύση μπορεί να φέρει πρόοδο.

ΚΥΠΕ