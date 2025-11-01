Στεφάνου: «Να αξιοποιηθεί η κινητικότητα στο Κυπριακό για να ανοίξουν τα Κόκκινα»

Διάνοιξη οδοφράγματος των Κοκκίνων ζητά ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος εκτίμησε πως θα ανανεωθεί η συζήτηση για τα οδοφράγματα, και σημείωσε ότι πρέπει να συζητηθεί και η διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων με στόχο να επιτευχθεί η διάνοιξη του που θα βοηθήσει τους κατοίκους της περιοχής.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο περιοδείας του στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, το Σάββατο, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε πως είναι λογικό την στιγμή που συζητείται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης η διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, πρέπει αυτόματα να συζητηθεί και το οδόφραγμα των Κοκκίνων.

Πρόκειται είπε, ερωτηθείς σχετικά, για ένα πάγιο ζήτημα που υπάρχει από το 1963- 1964. Είπε ακόμη πως έγιναν προσπάθειες και έγινε μια καταρχήν συμφωνία μεταξύ Χριστόφια και Ταλάτ αναφορικά με την διάνοιξη αυτού του οδοφράγματος η οποία ωστόσο δεν προχώρησε εξαιτίας της στάσης του κατοχικού στρατού.

«Επειδή έτσι και αλλιώς υπάρχει μια κινητικότητα και αναμένεται αυτή η κινητικότητα να αναθερμανθεί ακόμη περισσότερο και λόγω της τοποθέτησης του ΓΓ του ΟΗΕ που γνωστοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη στην συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στην Νέα Υόρκη, και επαναλήφθηκε αυτή η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα για να αναζωογονήσει την προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην συγχαρητήρια επιστολή που απέστειλε στον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Έρχιουμαν, για αυτό θα ανανεωθεί η συζήτηση για τα οδοφράγματα», ανέφερε.

Έτσι, πρόσθεσε, «πρέπει να συζητηθεί και η διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων με στόχο να επιτευχθεί η διάνοιξη του που θα βοηθήσει τους κατοίκους της περιοχής».

Ο κ. Στεφάνου είπε επίσης πως μετά την ανάδειξη του κ. Έρχιουρμαν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα ενθαρρυνθεί ο διεθνής παράγοντας και ο ΓΓ του ΟΗΕ για να σπρώξει «τα πράγματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων που διακόπηκαν το 2017», λέγοντας πως αυτός είναι ένας στόχος που και οι ίδιοι έχουν.

Ανέφερε επίσης πως πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν. Αυτό σημαίνει «ότι θα πρέπει επίσης να διαφυλαχτούν οι συγκλίσεις γενικότερα το διαπραγματευτικό κεκτημένο και να εκφράζουμε ετοιμότητα για συζήτηση επί των εκκρεμούντων ζητημάτων επί του πλαισίου Γκουτέρες», σημείωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

«Αυτή είναι η ασφαλέστερη και η συντομότερη οδός για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιτέλους να φθάσουμε σε μια συνολική λύση στο κυπριακό, η οποία θα τερματίζει την τουρκική κατοχή, θα επανενώνει τον λαό», είπε.

Η λύση, ανέφερε ο κ. Στεφάνου θα ανοίξει πολλές προοπτικές για τον τόπο και θα βοηθήσει να αντιμετωπίσει και προβλήματα που ήδη έχουμε μπροστά μας, όπως τα τα ζητήματα του νερού και της ενέργειας.

ΚΥΠΕ