Αννίτα στο μνημόσυνο Γλαύκου Κληρίδη: Η αδερφική σχέση Ελλάδας - Κύπρου το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα

«Να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την αδερφική σχέση Ελλάδας και Κύπρου», δήλωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κατά το 12ο ετήσιο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη σήμερα, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου.

Είναι μεγάλη τιμή να εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου. «Κρατώ αυτό που είπε ο πρωθυπουργός», πρόσθεσε, «τόσα χρόνια μετά και η πολιτική συνέπεια, ο πατριωτικός ρεαλισμός, η πορεία αυτού του μεγάλου ηγέτη, του ιδρυτή της παράταξής μας, είναι επίκαιρα όσο ποτέ».

Και σε αυτό το σημείο, συνέχισε, «όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός τόνισε, τονίζουμε κι εμείς, ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μας, πολιτικό, διπλωματικό, είναι η αδερφική σχέση Ελλάδας και Κύπρου και πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού». Άρα, συνέχισε η κ. Δημητρίου, «ως φάροι πολιτισμού και η Κύπρος και η Ελλάδα και ως πυρήνες ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, να το κρατήσουμε αυτό. Και με αυτή την πολιτική συνέπεια, την παρακαταθήκη του Γλαύκου Κληρίδη να πορευτούμε».

«Αυτό είναι ακριβώς», όπως είπε, «είναι το μήνυμα της μέρας και έτσι θα τιμήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του. Πάνω από όλα η πατρίδα, την πατρίδα «ουκ ελάττω παραδώσω» έλεγε ο Γλαύκος Κληρίδης αυτό να το θυμόμαστε όλοι μας».

