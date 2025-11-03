ΔΗΣΥ για τα μηνύματα Μητσοτάκη: «Στάθηκε απέναντι στα φαινόμενα ψευδοπατριωτισμού»

«Σαφή και υψίστης σημασίας για την Κύπρο ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στο 12ο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση του ο ΔΗΣΥ.

«Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας», προσθέτει, «ανέδειξε την πολιτική κληρονομιά του μεγάλου ηγέτη του ΔΗΣΥ ως οδηγό για τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και υπογράμμισε ότι ο Γλαύκος Κληρίδης υπήρξε πολιτικός με σπάνιο ήθος, ρεαλισμό και αταλάντευτη αφοσίωση στο εθνικό συμφέρον».

«Μια προσωπικότητα», συνεχίζει, «που αντιστάθηκε στις επικοινωνιακές τακτικές και στον λαϊκισμό και επέλεξε τον δύσκολο δρόμο της αλήθειας και της ευθύνης». Ένα μήνυμα, τονίζει, που σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Ακολούθως ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε με έμφαση ότι «η Ιστορία δικαιώνει όσους παίρνουν δύσκολες αλλά σωστές αποφάσεις».

Προσθέτει δε ότι ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις καθοριστικές επιλογές του Κληρίδη για το Κυπριακό, υπογράμμισε:

• τον προσανατολισμό σε ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος

• την ανάληψη ευθύνης το 1974 και τη διαχείριση της μεγάλης κρίσης της εισβολής

• τη συστράτευση υπέρ της απελευθέρωσης και επανένωσης μέσω της Ομοσπονδίας

• καθώς και την προώθηση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγικής θωράκισης του Κυπριακού Ελληνισμού.

Στη συνέχεια ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι «κεντρικό μήνυμα στην ομιλία του Πρωθυπουργού αποτέλεσε επίσης ο ορισμός του πατριωτισμού ως πράξης ευθύνης και όχι πεδίο κενής ρητορικής και εντυπωσιασμού».

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, συνεχίζει ο ΔΗΣΥ, «ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε ως απαράδεκτες τις αξιώσεις της Τουρκίας περί λύσης δύο κρατών, τονίζοντας ότι η ενεργή διπλωματία στη βάση της συμφωνημένης λύσης, δηλαδή της Ομοσπονδίας, είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε θετικές εξελίξεις».

«Ο Πρωθυπουργός», σημειώνει ο ΔΗΣΥ, «στάθηκε ιδιαίτερα και απέναντι στα φαινόμενα ψευδοπατριωτισμού, που δεν υπηρετούν το εθνικό συμφέρον και οδηγούν σε οπισθοχώρηση». Τόνισε δε ότι «χρειαζόμαστε τον πατριωτισμό της ευθύνης, του ρεαλισμού και του αποτελέσματος».

«Ολοκληρώνοντας», αναφέρει ο ΔΗΣΥ, «ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μοιράζονται κοινές ευρωπαϊκές αξίες και όραμα για μια ενωμένη, ειρηνική και ευημερούσα Κύπρο. Με σταθερή συνεργασία και αυτοπεποίθηση, οι δύο χώρες οφείλουν να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την ειρήνη, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική προκοπή του συνόλου του Κυπριακού Ελληνισμού».