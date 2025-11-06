Ακόμη δύο υποψήφιους βουλευτές ανακοίνωσε το Κίνημα Οικολόγων

Δύο νέους υποψήφιους για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανακοίνωσε σήμερα το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τα ονόματα της Εύης Σταύρη - Χατζηγιάννη για την επαρχία Αμμοχώστου και του Ντίνου Χριστοδουλίδη στην επαρχία Κερύνειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός κατάλογος υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των δυο υποψηφίων:

Εύη Σταύρη - Χατζηγιάννη

Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1960. Αποφοίτησε με άριστα από το Οικονομικό Λύκειο Λευκωσίας το 1978.

Κάτοχος Πτυχίου (B.A.) Ευρωπαϊκών Σπουδών (Γαλλικά, Γερμανικά, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί), Πανεπιστήμιο Μπάκιγχαμ. Μέρος των σπουδών αυτών πραγματοποιήθηκε στα Πανεπιστήμια Στρασβούργου, Σααρμπρύκεν και Μονάχου.

Παρακολούθησε μεταπτυχιακά σεμινάρια στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Κάτοχος μεταπτυχιακού (M.A.) στις Κοινωνικές Επιστήμες (Ευρωπαϊκές Σπουδές), Πανεπιστήμιο Ντάραμ.

Το 1988 προσλήφθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως Λειτουργός της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, της οποίας ανέλαβε τη διεύθυνση το 2009 μέχρι την αφυπηρέτησή της το 2020.

- Μέλος του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.

- Γραμματέας του Δ.Σ. του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (ΕΠΟΚ).

- Διετέλεσε Γραμματέας και Πρόεδρος του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών-Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ) Λευκωσίας.

Άρθρα, χρονογραφήματα και άλλα λογοτεχνικά της κείμενα, με τα ψευδώνυμα Εύη Μανιάτη και Αργυρώ Σαρρή, έχουν δημοσιευθεί επί σειρά ετών στον Κυπριακό Τύπο. Ασχολείται με την ποίηση και την στιχουργική.

Μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Τον τελευταίο χρόνο παρακολουθεί μαθήματα αραβικών.

Ντίνος Χριστοδουλίδης

Ο Ντίνος Χριστοδουλίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία (ενορία Αγίου Σάββα) το 1963, με ρίζες από τη Λάπηθο της επαρχίας Κερύνειας, τόπο καταγωγής της μητέρας του και της γιαγιάς του από την πλευρά του πατέρα του.

Σπούδασε γραφικές τέχνες, χορό και φωτογραφία και έμαθε την τέχνη της βιβλιοδεσίας από τον πατέρα του. Συνεργάστηκε με τους πλείστους τηλεοπτικούς σταθμούς και θέατρα ως χορογράφος και χορευτής για 30 και πλέον χρόνια.

Πατέρας τριών παιδιών και ενεργός πολίτης στη πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου από την ηλικία των 14 χρόνων.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του κόμματος “Συμμαχία Πολιτών”. Στόχος της ζωής του ο αγώνας για επιστροφή στη πατρώα κατεχόμενη από τους Τούρκους κατακτητές γης των προγόνων μας και την επιστροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες.​​