ΔΗΣΥ εναντίον Προοδευτικής: Αντιπαράθεση για φοιτητικές αφίσες στη Λευκωσία (βίντεο)

Για «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» κατηγόρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) τη φοιτητική παράταξη του ΑΚΕΛ, Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών, με αφορμή ανάρτηση αφισών στη Λευκωσία στο πλαίσιο εκστρατείας για την απόδοση φοιτητικής χορηγίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ καταδίκασε την πολιτική αυτή πρωτοβουλία, κάνοντας λόγο για αυθαίρετη ανάρτηση αφισών σε δημόσιους χώρους και ζήτησε «από τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας να προχωρήσουν άμεσα στην απομάκρυνσή τους». Παράλληλα, κάλεσε «τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να τερματιστεί επιτέλους η ανοχή σε πρακτικές ατιμωρησίας».

Η απάντηση της Προοδευτικής

Η Προοδευτική αντέδρασε στην ανακοίνωση του ΔΗΣΥ με ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι «μέχρι να κερδίσουμε όσα δικαιούμαστε ως φοιτητές, ο Συναγερμός θα πρέπει να μας υποστεί».

Η φοιτητική παράταξη ανέφερε στο μήνυμα της, ότι «αν ενοχλείται τόσο πολύ, πρώτον θα μπορούσε να μην αποκόψει 24 εκατομμύρια από το κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας όσο ήταν κυβέρνηση, δεύτερον να μην καταψηφίζει κάθε χρόνο τις τροπολογίες για τη διανομή του αδιανέμητου ποσού της φοιτητικής χορηγίας και τρίτον να κάνει κάτι ουσιαστικό και όχι μόνο να υπόσχεται».