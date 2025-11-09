Μυστήριο με την απόφαση ΑΚΕΛ να αναβάλει την Εκλογική Συνδιάσκεψη Αμμοχώστου - Δεν βρίσκει 11 υποψήφιους;

Βιβλική καταστροφή στις Φιλιππίνες: Σε υπερτυφώνα μετατρέπεται η καταιγίδα Φουνγκ - Γουόνγκ

Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη ήταν προγραμματισμένη για σήμερα

 

Αναβλήθηκε η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα χθες, Σάββατο.

Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Κυριακή, με στόχο να εκλέξει τους 11 υποψήφιους βουλευτές του ΑΚΕΛ στην εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου.

Η χθεσινή ανακοίνωση του ΑΚΕΛ ήταν σύντομη και δεν εξηγούσε τους λόγους της απρόοπτης αναβολής της Επαρχιακής Εκλογικής Συνδιάσκεψης, γεγονός που δημιούργησε την εντύπωση ότι ενδεχομένως να υπάρχει δυστοκία ως προς την εξεύρεση των 11 υποψηφίων.

Πάντως θεωρείται σίγουρη η υποψηφιότητα των τριών βουλευτών Αμμοχώστου. Οι Γιώργος Κουκουμάς, Νίκος Κέττηρος και Γιαννάκης Γαβριήλ επαναδιεκδικούν έδρα. Ακούγονταν επίσης τα ονόματα του πρώην ποδοσφαιριστή Φλώρου Νικολάου, της Νικολέττας Σοφοκλέους (κοινοβουλευτική συνεργάτιδα του βουλευτή Λεμεσού Κώστα Κώστα), της Αναστασίας Γερολέμου (κοινοτάρχης Αγκαστίνας), του Ανδρέα Κουννή (επαγγελματικό στέλεχος της ΠΕΟ) και του Στέφανου Ευαγόρου (πολιτικός μηχανικός).

