«Προέκυψαν νέα ονόματα»: Λύθηκε το μυστήριο με την απόφαση ΑΚΕΛ να αναβάλει την Εκλογική Συνδιάσκεψη Αμμοχώστου

Αναβλήθηκε η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα χθες, Σάββατο.

Πηγή εντός του κόμματος δήλωσε στο politis.com.cy ότι αναβλήθηκε η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη διότι «δήλωσαν ενδιαφέρον αλλά και προτάθηκαν νέα ονόματα υποψηφίων, από τους οποίους αναμένονται απαντήσεις τις επόμενες ημέρες».

Σημείωσε δε ότι «ούτως η άλλως ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων στο ψηφοδέλτιο Αμμοχώστου και για αυτό θα υπήρχε εκλογική διαδικασία σήμερα».

Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Κυριακή, με στόχο να εκλέξει τους 11 υποψήφιους βουλευτές του ΑΚΕΛ στην εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου.

Πάντως θεωρείται σίγουρη η υποψηφιότητα των τριών βουλευτών Αμμοχώστου. Οι Γιώργος Κουκουμάς, Νίκος Κέττηρος και Γιαννάκης Γαβριήλ επαναδιεκδικούν έδρα. Ακούγονται επίσης τα ονόματα του πρώην ποδοσφαιριστή Φλώρου Νικολάου, της Νικολέττας Σοφοκλέους (κοινοβουλευτική συνεργάτιδα του βουλευτή Λεμεσού Κώστα Κώστα), της Αναστασίας Γερολέμου (κοινοτάρχης Αγκαστίνας), του Ανδρέα Κουννή (επαγγελματικό στέλεχος της ΠΕΟ) και του Στέφανου Ευαγόρου (πολιτικός μηχανικός).

Χρίστος Νικολάου: Η αναβολή της Συνδιάσκεψης οφείλεται στον αυξημένο αριθμό υποψηφιοτήτων

Η αναβολή της Επαρχιακής Εκλογικής Συνδιάσκεψης του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου δεν οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά αντίθετα σε αυξημένο αριθμό υποψηφιοτήτων, επιβεβαίωσε ο Επαρχιακός Γραμματέας του κόμματος, Χρίστος Νικολάου.

Σε ανάρτησή του ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι «ήδη υπάρχουν περισσότερες υποψηφιότητες από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων», ενώ τις τελευταίες ημέρες προτάθηκαν και νέα ονόματα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στην Αμμόχωστο.

Όπως εξήγησε, η Επαρχιακή Γραμματεία αποφάσισε τη μετακίνηση της Συνδιάσκεψης για μερικές ημέρες, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και να δοθούν οι τελικές απαντήσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους.

«Η Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος Νοεμβρίου και οι 300 και πλέον αντιπρόσωποι θα έχουν περισσότερες επιλογές για να εκλέξουν τους 11 υποψήφιους και υποψήφιες της Αριστεράς στην Αμμόχωστο».

«Το σίγουρο είναι ότι το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία στην Αμμόχωστο θα είναι ισχυρό και ανανεωμένο, με ανθρώπους από κάθε γενιά, άνδρες και γυναίκες, ικανούς, έντιμους και έτοιμους να εργαστούν για την Αμμόχωστο και όλη την Κύπρο.

Η Αμμόχωστος έχει και τη δύναμη και τους ανθρώπους για να δώσει τη δική της δυναμική συμβολή στη μεγάλη μάχη που θα δώσει η Αριστερά τον ερχόμενο Μάιο» κατέληξε.