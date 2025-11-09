Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έχουμε πείσει όλους για το ποιος θέλει λύση

Στα δυόμισι και πλέον χρόνια της διακυβέρνησής μας έχουμε πείσει όλους για το ποιος θέλει λύση, όλοι αναγνωρίζουν την ειλικρίνεια των προθέσεών μας και χαιρετίζουν την ετοιμότητά μας για ουσιαστική πρόοδο στη διαδικασία, ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε ομιλία στην εκδήλωση «Ημέρα Μνήμης Κρατητηρίων», προς τιμήν των κρατούμενων αγωνιστών της ΕΟΚΑ που έγινε στα Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς.

O Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορούμε να δούμε την πατρίδα μας ελεύθερη και επανενωμένη, προς όφελος όλων των νόμιμων πολιτών της, διαβεβαιώνοντας ότι "με διεκδικητικό ρεαλισμό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με την προσδοκία ότι θα φθάσουμε στην ευλογημένη ημέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης".

Είπε επίσης ότι η πολιτική του στοχεύει στην υλοποίηση πέντε προτεραιοτήτων που αφορούν τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις για εκσυγχρονισμό των θεσμών, την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας μας, τη διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας, την πάταξη της διαφθοράς, και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, σε ένα κράτος φιλικό προς τον πολίτη.

"Η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού είναι ένα παράδειγμα της αποφασιστικότητας αυτής της Kυβέρνησής να αντιμετωπίσει τις καθημερινές προκλήσεις, και οι κάτοικοι της περιοχής, στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, μπορούν να επιβεβαιώσουν τη δραστική αλλαγή που έχει επέλθει μέσα από τις πολιτικές μας", ανέφερε.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι σε διεθνές επίπεδο, η χώρα μας αναγνωρίζεται ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες γίνεται κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και φάρος φωτεινός σε μια περιοχή που δοκιμάζεται συνεχώς από κρίσεις.

Για την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ ο Πρόεδρος μίλησε για μια εθνική αποστολή, που θα μάς προσφέρει τη δυνατότητα να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τον ενεργό και ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πατρίδα μας.

"Εξήντα πέντε χρόνια από την ανεξαρτησία της, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει παρούσα στις μεγάλες προκλήσεις, με ρόλο και λόγο στις περιφερειακές εξελίξεις. Μια χώρα υπεύθυνη, σταθερή, αξιόπιστη, με αυτοπεποίθηση, και με σίγουρο βηματισμό στον δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης και της ευημερίας", ανέφερε.

Για τον αγώνα της ΕΟΚΑ και την εκδήλωση στα κρατητήρια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι επτά δεκαετίες μετά, ο απελευθερωτικός αγώνας παραμένει σημείο αναφοράς στη συλλογική μνήμη, αστείρευτη πηγή έμπνευσης και παντοτινό δίδαγμα για όλους μας.

"Η παλλαϊκή εξέγερση του 1955-59 παραμένει ακλόνητο σημείο προσανατολισμού σε κάθε μας πράξη και ενέργεια, στη μακρά διαδρομή για τη διασφάλιση της ελευθερίας της πατρίδας μας. Και ακριβώς, η διαπίστωση αυτή καθιστά αδήριτη την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης, και γι’ αυτό και οφείλουμε να είμαστε συνεπής έναντι του υπέρτατου χρέους, να διαβάζουμε και να διδάσκουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας τις ένδοξες σελίδες που γράφτηκαν με το αίμα των παππούδων μας και των γιαγιάδων, με το δάκρυ των γονιών μας, με τον ιδρώτα όλων των αγνών Ελλήνων της Κύπρου από κάθε γωνιά της πατρίδας μας", είπε στην ομιλία του ο Πρόεδρος.

Τόνισε επίσης ότι η ιστορική αλήθεια δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αντιθέτως, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε ένα ανθεκτικό μέλλον, με ειλικρίνεια, με υπερηφάνεια, με αυτογνωσία, με σεβασμό και σίγουρα όχι με αυτοκατάργηση.

ΚΥΠΕ