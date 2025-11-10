Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υποστηρικτές υποψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη: 26 στους 100 είδαν… διορισμό!

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

Από τη λίστα με τους 100 υποστηρικτές της υποψηφιότητας του ΠτΔ το ένα τέταρτο διορίστηκε στην κυβέρνηση, στο Προεδρικό, στα δ.σ. ημικρατικών και αλλού.

Εκτός από τις κουμέρες, τους κουμπάρους και τους λοιπούς συγγενείς που είδαν μια θέση πλάι στον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, εκτός από τους στενούς συνεργάτες που εργάστηκαν για την εκλογή του στο επιτελείο του και διορίστηκαν σε θέσεις-κλειδιά στην κυβέρνησή του, εκτός από τους στενούς φίλους που διορίστηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στη θέση γενικού διευθυντή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στα δύο χρόνια και εννέα μήνες της θητείας του, έχει πετύχει το ακατόρθωτο. Να διορίσει μία μεγάλη μερίδα, το 26%, είτε των 100 ανθρώπων που τον στήριξαν είτε συγγενείς τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε επιτροπάτα, σε διοικητικά συμβούλια ημικρατικών οργανισμών και άλλα συμβούλια του Δημοσίου και σε θέσεις συ...

