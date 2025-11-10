Ο Στυλιανίδης διαψεύδει Αναστασιάδη και Μαυρογιάννη: «Επιχειρούν την πολιτική μου εξόντωση, βάζουν στο στόμα μου λέξεις»

Σε διάψευση των όσων δήλωσε τη Δευτέρα (10.11) ο τέως διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης προχώρησε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, καλώντας όσους έχουν στοιχεία να τα δημοσιεύσουν.

Η δήλωση του Χρήστου Στυλιανίδη έρχεται ως απάντηση στα όσα ανέφερε τη Δευτέρα (10.11) ο τέως διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις κατηγορίες που εκτόξευσε εναντίον του Χρίστου Στυλιανίδη ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης για υιοθέτηση του τουρκικού αφηγήματος.

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι «επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση από ένα σύστημα που καθοδηγεί ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος έφερε την Κύπρο σε απόλυτη ανυποληψία λόγω σοβαρών θεμάτων διαφθοράς».

Πρόσθεσε δε ότι «κάποιοι επιχειρούν σε επίπεδο κουτσομπολιού να βάλουν στο στόμα μου λέξεις και απόψεις που ποτέ δεν είπα». Σε ότι αφορά στη συζήτηση στο Κολλέγιο Επιτρόπων μετά το Κραν Μοντανά, ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε ότι «τους προκαλώ να δώσουν τα πρακτικά της Επιτροπής και αποδείξεις».

«Μέχρι στιγμής», τόνισε, «δεν έχω μιλήσει δημοσίως για τα γεγονότα στο Κραν Μοντανά. Η σιωπή για μένα ήταν εθνική ευθύνη. Αν προκληθώ περισσότερο θα αποφασίσω τι θα είναι καλύτερο με κριτήριο την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο. Συνεχίζω τον αγώνα μου για την αλήθεια και για μια ενωμένη ευρωπαϊκή Κύπρο».

Η γραπτή δήλωση του Χρήστου Στυλιανίδη:

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε στην εκπομπή «Τετ α τετ» στον Άλφα, ότι ο Χρήστος Στυλιανίδη μετέφερε στην τότε Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Φεντερίκα Μογκερίνι τις θέσεις της τουρκικής πλευράς για το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά, επιρρίπτοντας ευθύνες στην ε/κ πλευρά.

Σήμερα ο κ. Μαυρογιάννης ανέγνωσε γραπτή δήλωση, αναφέροντας ότι «είχε όντως δημιουργηθεί από τότε ένα θέμα με την διάδοση, ακόμα και σε δικούς μας καλοπροαίρετους ανθρώπους, του εντελώς ανυπόστατου και ανεδαφικού τουρκικού αφηγήματος, ότι δήθεν ο Προέδρος μας έφυγε από το Κραν Μοντανά και γι’ αυτό απότυχε η προσπάθεια, συγκαλύπτοντας και επισκιάζοντας έτσι το γεγονός πως το αδιέξοδο προέκυψε σαφώς από την άρνηση της Τουρκίας να δεχθεί δύο από τα έξι σημεία του πλαισίου Γκουτέρες και δη των θεμελιώδους σημασίας εισηγήσεων του για τις εγγυήσεις και τα στρατεύματα».

Αυτούσια η δήλωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη:

Όμως αυτή η δημόσια προσωπική αντιπαράθεση είναι επιζήμια και ως μη έδει. Πληγώνει και σπιλώνει ανθρώπους, αμφισβητεί τον πατριωτισμό τους και εκθέτει άλλους.

Παρά την ένταση και την διαφωνία, αγαπώ και εκτιμώ τον Χρήστο Στυλιανίδη με τον οποίο με συνδέει μακροχρόνια φιλία, και πάντα τον θεωρώ αξιόλογο άνθρωπο και σημαντικό κεφάλαιο για τον τόπο.

Δεν ξέρω αν η απάντηση μου μπορεί να είναι ικανοποιητική στην αγριότητα των ημερών, αλλά πιστέψτε με δεν είναι καθόλου υπεκφυγή. Δεν θα ήμουν συνεπής με τον εαυτό μου αν έλεγα κάτι άλλο και ήδη νιώθω τύψεις, λυπούμαι και ζητώ συγγνώμη, αν συνέβαλα, άθελά μου, σε αυτή την ένταση.