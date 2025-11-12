GSI και ενεργειακή ασφάλεια στο τραπέζι της 3ης Διακυβερνητικής Κύπρου - Ελλάδας

Πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας.

Στο επίκεντρο της Συνόδου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και περιφερειακής σταθερότητας, ενόψει των εξελίξεων στο Κυπριακό και της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως ανέφερε σε χθεσινή γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η Σύνοδος θεσμοθετήθηκε επίσημα από τις δύο κυβερνήσεις το 2023 και έχει ως στόχο την εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο χωρών και τη διεύρυνσή της σε μια σειρά από τομείς, πέρα από την εξωτερική πολιτική.

Η Σύνοδος σήμερα θα επικεντρωθεί, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, σε τρεις άξονες: την ανάδειξη των Διακυβερνητικών ως μόνιμου και θεσμοθετημένου μηχανισμού στρατηγικού συντονισμού, την αποτίμηση της προόδου στα συμφωνηθέντα παραδοτέα των προηγούμενων Συνόδων, και την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και περιφερειακής σταθερότητας, ενόψει των εξελίξεων στο Κυπριακό και της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας, το πρωί θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ελληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πηγές της ελληνικής Κυβέρνησης, οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, το Κυπριακό μετά και την εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά και η Κυπριακή Προεδρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται επίσης να συζητήσουν τα ενεργειακά, υπό το φως και των εξελίξεων των τελευταίων ημερών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνοδεύεται από πολυμελή κυβερνητική αποστολή, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εσωτερικών, Υγείας, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Αντίστοιχα, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας πλαισιώνουν 16 Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί.

Το πρόγραμμα της Συνόδου περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Μέγαρο Μαξίμου (10:35πμ–11:35πμ) και κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ, διμερείς επαφές μεταξύ των Υπουργών των δύο χωρών, καθώς και την Ολομέλεια της Διακυβερνητικής (11:45–12:45), στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο ηγέτες και τα μέλη των Κυβερνήσεων.

Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, θα παρουσιαστεί ο απολογισμός των προηγούμενων Διακυβερνητικών, θα γίνει επισκόπηση της προόδου και θα καθοριστούν οι νέοι τομείς συνεργασίας που θα καθορίσουν τον οδικό χάρτη των επόμενων ετών.

