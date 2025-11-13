Συμμετοχή στα ψηφοδέλτια αποκτούν αστυνομικοί και πυροσβέστες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε σήμερα στη Βουλή για ψήφιση, κανονισμούς με τους οποίους θα επιτρέπεται στα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να διεκδικούν δημόσια αξιώματα, όπως του Προέδρου της Δημοκρατίας, του βουλευτή ή του δημάρχου, χωρίς να χρειάζεται να παραιτηθούν, όπως ισχύει σήμερα για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η υπόδειξη για την ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας προήλθε από τη Νομική Υπηρεσία, μετά την πρόσφατη έκδοση απόφασης του Εφετείου, με την οποία δικαιώθηκε αστυνομικός που είχε κατέλθει υποψήφιος στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, παρά την απόρριψη του αιτήματός του από το Αρχηγείο Αστυνομίας.

Ο αστυνομικός που δικαιώθηκε

Η ισχύουσα νομοθεσία, που απαγόρευε σε αστυνομικούς, πυροσβέστες και στρατιωτικούς να διεκδικούν δημόσια αξιώματα, κρίθηκε αντισυνταγματική τον περασμένο Μάρτιο από το Εφετείο.

Το δικαστήριο δικαίωσε τον αστυνομικό Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ο οποίος επιθυμούσε να είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2021, αλλά δεν του επιτράπηκε από την ηγεσία της Αστυνομίας, κατόπιν γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Χριστοδούλου ήταν τελικά υποψήφιος βουλευτής ως ανεξάρτητος, καθώς το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε, λίγο πριν τις εκλογές, αντισυνταγματική τη σχετική νομοθεσία. Η πρωτόδικη απόφαση εφεσιβλήθη από τη Νομική Υπηρεσία με σκοπό την ακύρωσή της, ωστόσο το Εφετείο επικύρωσε την ορθότητά της με απόφαση της 13ης Μαρτίου 2025, δίνοντας έτσι το δικαίωμα σε αστυνομικούς, πυροσβέστες και στρατιωτικούς να διεκδικούν δημόσια αξιώματα, λαμβάνοντας άδεια 40 ημερών από την υπηρεσία τους.

«Όχι» για τους στρατιωτικούς

Στη βάση της δικαστικής αυτής απόφασης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, Μαρίνος Σιζόπουλος, κατέθεσε πρόταση νόμου που δίνει το δικαίωμα και στους στρατιωτικούς να λαμβάνουν άδεια, με ή χωρίς απολαβές, προκειμένου να διεκδικούν εκλογή σε πολιτειακά αξιώματα.

Η πρόταση νόμου συζητήθηκε πρόσφατα ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής. Το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους προς την πρόταση νόμου του κ. Σιζόπουλου και απηύθυναν έκκληση προς τους βουλευτές της Επιτροπής Άμυνας να την καταψηφίσουν, υποστηρίζοντας ότι οι πρόνοιές της θα πλήξουν την τάξη και την πειθαρχία στην Εθνική Φρουρά.

Μεταξύ άλλων, μας αναφέρθηκε το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί στην πράξη με την ψήφιση της επίμαχης πρότασης νόμου: ένας ταξίαρχος ή συνταγματάρχης να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας με το ΑΚΕΛ, να ασκεί δριμεία κριτική στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Εθνικής Φρουράς, να καταγγέλλει παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΦ, να μην εκλεγεί, να επιστρέψει στο γραφείο του στην ΕΦ και... ούτε γάτα ούτε ζημιά. «Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή», μας υπέδειξαν.

Κατοχυρωμένα πολιτικά δικαιώματα

για τους υπόλοιπους υπαλλήλους

Σε αντίθεση με τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες, τα πολιτικά δικαιώματα των υπαλλήλων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατοχυρώνονται δια νόμου.

Ο σχετικός νόμος, με τίτλο «Περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2015», προβλέπει ότι:

1. Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά τους (όπως του Προέδρου, του βουλευτή ή του δημάρχου) δικαιούνται άδεια έως 45 ημερών πριν τις εκλογές και άδεια ενός μηνός μετά, εφόσον το επιθυμούν. Η άδεια μπορεί να είναι είτε χωρίς απολαβές, είτε κανονική άδεια.

2. Αν εκλεγούν, αφυπηρετούν αυτοδικαίως, με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περί συντάξεων.

3. Αν δεν εκλεγούν, επιστρέφουν κανονικά στη θέση τους χωρίς να επηρεάζεται η υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Και κομματικά στελέχη

Επιπλέον, ο νόμος επιτρέπει στους δημόσιους υπαλλήλους να είναι μέλη πολιτικών κομμάτων, να συμμετέχουν σε πολιτικές εκδηλώσεις και να κατέχουν κομματικά αξιώματα, εφόσον βρίσκονται μέχρι την κλίμακα Α7 του κρατικού μισθολογίου ή, με έγκριση της αρμόδιας αρχής, και ανώτερη. Τα ίδια δικαιώματα θα αποκτήσουν και οι αστυνομικοί και πυροσβέστες με την ψήφιση του υπό αναφορά κανονισμού που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις.