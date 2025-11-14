Χρήστος Στυλιανίδης: «Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αγνοηθεί»

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης, σχολιάζει την έναρξη της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP30 στη Βραζιλία, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε επετειακό βίντεο στο οποίο περιλαμβάνονται δηλώσεις του.

Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρει ότι στο βίντεο εμφανίζονται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί με άλλους αξιωματούχους.

Υπενθυμίζει τη συμμετοχή του στην ιστορική Διάσκεψη του Παρισιού το 2015, η οποία οδήγησε στη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και τον ρόλο του στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας rescEU το 2019, ενός από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής απάντησης στις φυσικές καταστροφές που εντείνονται λόγω της κλιματικής κρίσης.

«Όπως δήλωνα και τότε συνεχίζω να επιμένω και σήμερα: τα θέματα της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν να αγνοηθούν», καταλήγει στην ανάρτησή του.