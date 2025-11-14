Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Χρήστος Στυλιανίδης: «Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αγνοηθεί»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπενθυμίζει τη συμμετοχή του στην ιστορική Διάσκεψη του Παρισιού το 2015, η οποία οδήγησε στη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και τον ρόλο του στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας rescEU το 2019.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης, σχολιάζει την έναρξη της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP30 στη Βραζιλία, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε επετειακό βίντεο στο οποίο περιλαμβάνονται δηλώσεις του.

Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρει ότι στο βίντεο εμφανίζονται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί με άλλους αξιωματούχους.

Υπενθυμίζει τη συμμετοχή του στην ιστορική Διάσκεψη του Παρισιού το 2015, η οποία οδήγησε στη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και τον ρόλο του στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας rescEU το 2019, ενός από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής απάντησης στις φυσικές καταστροφές που εντείνονται λόγω της κλιματικής κρίσης.

«Όπως δήλωνα και τότε συνεχίζω να επιμένω και σήμερα: τα θέματα της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν να αγνοηθούν», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα