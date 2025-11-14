Πρώτο σχόλιο Χαρμαντζί για συνάντηση Έρχιουρμαν – Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος προσάρμοσε τη ρητορική του

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέμεινε σταθερός στις θέσεις που είχε διατυπώσει πριν από τις εκλογές, αναφέρει σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο δήμαρχος της κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί, τονίζοντας ότι είναι αξιοσημείωτο πως ο κ. Ερντογάν προσάρμοσε τη ρητορική στο πολιτικό προφίλ του Έρχιουρμαν.

Ο Χαρμαντζί ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με ορισμένες θέσεις του κ. Έρχιουρμαν, ωστόσο ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση στην Άγκυρα επικράτησε η απαραίτητη διπλωματική γλώσσα και σοβαρότητα.

Σημείωσε δε ότι είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσει τη συνάντηση, είτε με αρνητικό είτε με θετικό τρόπο, λέγοντας ότι μία από τις μεσοπρόθεσμες ανησυχίες του ήταν η πιθανή διάβρωση που θα προκληθεί (στη μορφή της λύσης) από την αποφυγή της χρήσης της λέξης «ομοσπονδία» στις συνομιλίες.

Ακολούθως υποστήριξε ότι στο παρόν στάδιο είναι χαμηλές οι προοπτικές για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, τονίζοντας πως είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση και η επίλυση ορισμένων ζητημάτων αλλά και μια εποικοδομητική στάση από μέρους του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ξεκαθάρισε δε ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να συμβάλει στη διαδικασία.