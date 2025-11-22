ΑΚΕΛ: Αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι για την επαρχία Κερύνειας

Τους τρεις υποψήφιους για την επαρχία Κερύνειας ανέδειξε σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας–Κερύνειας. Μετά τη μυστική ψηφοφορία, εκλέγηκαν οι:

Κωνσταντίνος Κωστάκης (Παγδατή), Λουκάς Αβραάμ, Χάσικου Αναστασία Δρ.

Οι υποψηφιότητες θα τεθούν για επικύρωση από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος στο τέλος του μήνα.

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι:

Κωνσταντίνου Κωστάκης (Παγδατή): Είναι 65 ετών, κατάγεται από τον κατεχόμενο Καραβά και διαμένει στον Αρχάγγελο της Λακατάμειας. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Καραβά, Αντιπρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Καραβά και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου «Ο Καραβάς». Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Καραβά. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κερύνειας του ΑΚΕΛ.

2. Λουκά Αβραάμ: Είναι 37 ετών, προέρχεται από την Μαρωνίτικη κοινότητα και κατάγεται από την κατεχόμενη Καρπασία και διαμένει στα Πολεμίδια. Είναι Αντιδήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών ενώ προηγουμένως διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Πολεμιδιών. Είναι Γραμματέας του Κέντρου Νεότητας Μαρωνιτών Πολεμιδιών.

3. Χάσικου Αναστασία Δρ.: Είναι 42 ετών, κατάγεται από το κατεχόμενο Κάτω Δίκωμο και διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι Ακαδημαϊκός Μουσικολόγος. Μεταξύ άλλων, κατέχει Διδακτορικό τίτλο Κοινωνιολογία της Μουσικής και Πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Λακατάμειας. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλευτικού Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας (ΙΝΕΠ). Είναι ειδική Επιστήμονας Μουσικής της Ακαδημίας ΑΡΤΕ και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαέστρος της Χορωδίας Δικώμου, συμμετείχε στη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Λευκωσίας. Διετέλεσε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας