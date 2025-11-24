Volt: Καλεί Χριστοδουλίδη να αποδεχθεί παραίτηση Αγγελίδη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Πάγια θέση του Volt είναι ότι οι θέσεις των βοηθών κρατικών αξιωματούχων πρέπει να παραμένουν κενές, καθώς η πλήρωσή τους δεν δικαιολογείται από το δίκαιο της ανάγκης».

Το Volt καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποδεχθεί πάραυτα την παραίτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη και να μην διορίσει κανένα στη θέση του.

"Τις τελευταίες μέρες, έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Αγγελίδης αποφάσισε να υποβάλει τελικά την παραίτηση του, αλλά μεταπείστηκε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος τον θεωρεί αναντικατάστατο. Για την κρίση του Προέδρου, ουδέν σχόλιο" αναφέρει. 

Υπενθυμίζουμε, προσθέτει, "ότι, πάγια θέση του Volt είναι ότι οι θέσεις των βοηθών κρατικών αξιωματούχων πρέπει να παραμένουν κενές, καθώς η πλήρωσή τους δεν δικαιολογείται από το δίκαιο της ανάγκης. Συνεπώς, καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποδεχθεί πάραυτα την παραίτηση του κ. Αγγελίδη και να μην διορίσει κανένα στη θέση του". 

