Πάει Κίεβο ο Πρ. Χριστοδουλίδης - Ψηλά στην ατζέντα η στήριξη προς την Ουκρανία και η κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στο Κίεβο, σε μια περίοδο έντονων ζυμώσεων εντός ΕΕ και ΗΠΑ για το μέλλον της Ουκρανίας και τη διαχείριση του πολέμου. Η επίσκεψη εντάσσεται στην προετοιμασία της Κυπριακής Δημοκρατίας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω των εξελίξεων στο ουκρανικό μέτωπο και της συζήτησης για το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης.

Η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, αντανακλά τη σταθερή πολιτική βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει ενεργά στην προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και να εκφράσει την αταλάντευτη στήριξη της προς την Ουκρανία.

Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επαναβεβαιώσει την πλήρη προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον απόλυτο σεβασμό της Κύπρου στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, θέση συμβατή με τη δική μας ιστορική εμπειρία και τις σταθερές μας αρχές που πρέπει να ισχύσουν σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς εξαίρεση. Στο πλαίσιο των συνομιλιών θα παρουσιαστούν οι κύριες προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ οι οποίες θέτουν το Ουκρανικό ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Παράλληλα, θα υπογραμμιστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το φαινόμενο της παράκαμψης κυρώσεων, καθώς και η γενικότερη αποτελεσματικότητα του διεθνούς πλαισίου κυρώσεων που προϋποθέτει κοινή στάση, διαφάνεια και συνέπεια εκ μέρους όλων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αφιχθεί στο Κίεβο στις 4 Δεκεμβρίου και μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι θα αποτίσει φόρο τιμής στους Ουκρανούς που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους, με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο «Τοίχος των Ηρώων».

Θα ακολουθήσουν κατ΄ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων και διευρυμένες συνομιλίες στο Προεδρικό Μέγαρο με επίκεντρο τις ευρω-ουκρανικές σχέσεις, την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας και τη συμβολή της επερχόμενης Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ και στη συνέχεια θα παρακαθήσουν σε γεύμα εργασίας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ρούσλαν Στέφαντσουκ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θεσμική διάσταση των σχέσεων των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί το Ειδικό Κέντρο αποκατάστασης παιδιών που επαναπατρίζονται μετά από απαγωγή και αιχμαλωσία στις κατεχόμενες περιοχές, υπογραμμίζοντας την ανθρωπιστική διάσταση της κυπριακής στάσης απέναντι στον πόλεμο και στις επιπτώσεις του στα πλέον ευάλωτα θύματα.

Πριν από την αναχώρησή του από το Κίεβο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί, επίσης, τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, εμβληματικό μνημείο της ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου κ. Δώρο Βενέζη και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο στις 5 Δεκεμβρίου.