Είναι αυτό το νέο Labubu; Το λούτρινο με το θλιμμένο πρόσωπο που έχει ήδη ξεπουλήσει αποτυπώνει την εξουθένωση των εργαζομένων

Ενα κόκκινο λούτρινο άλογο στην Κίνα, προορισμένο να στολίσει τα σπίτια για την Πρωτοχρονιά, έγινε viral, συμβολίζοντας την πίεση και την κόπωση των εργαζομένων στα social media.

Το παιχνίδι, κατασκευασμένο από το κατάστημα Happy Sisters στην πόλη Yiwu, στα δυτικά της Κίνας, έχει το στόμα ραμμένο ανάποδα, δίνοντας αντί για μια χαρούμενη όψη, μια θλιμμένη έκφραση. Σύμφωνα με το κινεζικό ζωδιακό ημερολόφιο, το επερχόμενο έτος είναι το Έτος του Αλόγου.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος εξήγησε στα τοπικά μέσα ότι ένα εργατικό λάθος οδήγησε στη ραφή του στόματος ανάποδα, μετατρέποντας το χαμόγελο σε θλιμμένο μουτράκι. Παρ’ όλα αυτά, μόλις το παιχνίδι έγινε viral, το κατάστημα αποφάσισε να συνεχίσει την παραγωγή του… «λάθους» αλόγου, αγκαλιάζοντας την απρόβλεπτη δημοτικότητα του.

Στις 17 Φεβρουαρίου η Κίνα γιορτάζει την αρχή του έτους του αλόγου, ζωδίου που συμβολίζει την ενέργεια και τη σκληρή δουλειά. Όμως, η τεράστια επιτυχία του προβληματικού λούτρινου δείχνει ότι πολλοί Κινέζοι δεν νιώθουν ακριβώς αυτή τη διάθεση.

Το παιχνίδι έγινε αμέσως viral στα κινεζικά social media, αποτυπώνοντας το κλίμα κόπωσης και εξουθένωσης των εργαζομένων. Η επιτυχία του συνδέεται επίσης με την τάση των «ugly-cute» παιχνιδιών, όπως το γνωστό τερατάκι Labubu της Pop Mart. Με τιμή περίπου 25 γιουάν (περίπου 3€), η προσιτή τιμή του συνέβαλε, επίσης, στην ταχύτατη διάδοσή του στο διαδίκτυο, μετατρέποντάς το σε μια «εθνικού επιπέδου emo κούκλα» και σε μέσο «συλλογικής συναισθηματικής έκφρασης», όπως έγραψαν.

Η ταύτιση των εργαζομένων με το θλιμμένο πρόσωπο

«Οι άνθρωποι αστειεύονται ότι το δακρυσμένο άλογο δείχνει πώς νιώθεις στη δουλειά, ενώ το χαμογελαστό πώς είσαι μετά τη δουλειά», δήλωσε η Zhang Huoqing, ιδιοκτήτρια της Happy Sister, στο Reuters. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, η ίδια λάμβανε καθημερινά πάνω από 15.000 παραγγελίες, γεγονός που οδήγησε το εργοστάσιο να ανοίξει 10 επιπλέον γραμμές παραγωγής.

Για πολλούς εργαζόμενους στην Κίνα, το θλιμμένο άλογο έγινε σύμβολο που αποτυπώνει την εξουθένωσή τους. Η Κίνα φημίζεται για την απαιτητική εργασιακή κουλτούρα της, η οποία δεν άλλαξε ούτε μετά το 2021 και τον θάνατο ενός εργαζόμενου από υπερκόπωση. Η χώρα είναι διάσημη για το σκληρό σύστημα εργασίας 9-9-6, που σημαίνει 9 το πρωί έως 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα.

«Αυτό το μικρό άλογο φαίνεται τόσο λυπημένο, όπως ακριβώς νιώθω στη δουλειά», έγραψε ένας χρήστης με το όνομα Tuan Tuan Mam. Σύμφωνα με τον Jacob Cooke, CEO της WPIC Marketing + Technologies, «τα καταναλωτικά προϊόντα και τα internet memes μπορούν να γίνουν τρόποι έκφρασης της πίεσης στη δουλειά, ειδικά σε πλατφόρμες όπως το Xiaohongshu (πλατφόρμας αντίστοιχης του RedNote, όπου οι χρήστες εκφράζουν απόψεις».

Μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση

Ο Mark Tanner, διευθύνων σύμβουλος της κινεζικής εταιρείας έρευνας καταναλωτών China Skinny, παραδέχτηκε ότι δεν είναι σίγουρος αν πιστεύει την ιστορία με το λάθος στη ραφή, αλλά το θεωρεί έξυπνη επιχειρηματική κίνηση. «Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια, ειδικά με κινήματα όπως το “lying flat”, αλλά αποτυπώνει μια γενικότερη ψυχολογία, όπου πολλοί Κινέζοι καταναλωτές νιώθουν λιγότερο αισιόδοξοι αυτή την περίοδο», είπε στο Business Insider. Παράλληλα, έχουν γίνει χονδρικές παραγγελίες από Νότια Αφρική, Ανατολική Ασία και Μέση Ανατολή, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί σε νέα σειρά εμπορευμάτων μέσα στη χρονιά. Η Zhang δεν ανακάλυψε ποιος έραψε το στόμα του αλόγου ανάποδα. «Επειδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος έκανε το λάθος, θα δώσουμε απλώς μπόνους σε όλους», είπε στον Guardian.

Ο Jacob Cooke, CEO της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου WPIC Marketing + Technologies με έδρα το Πεκίνο, σημείωσε ότι «οι νεότεροι καταναλωτές πλέον αισθάνονται άνετα να αναγνωρίζουν το άγχος με ελαφριά και ειρωνική διάθεση. Τα καταναλωτικά προϊόντα και τα memes στο διαδίκτυο μπορούν να λειτουργήσουν ως βήματα για να συζητήσουμε την πίεση στην εργασία, ειδικά σε πλατφόρμες όπως το Xiaohongshu, όπου η καταναλωτική κουλτούρα και η συναισθηματική έκφραση συνδέονται στενά», πρόσθεσε.

Ο Jason Yu, διευθύνων σύμβουλος της κινεζικής CTR Market Research, τόνισε ότι το λάθος στη ραφή του παιχνιδιού έκανε τον κόσμο να συνδέθει πιο έντονα, επειδή δεν φαινόταν σαν «ψυχρό προϊόν γραμμής παραγωγής». «Η συναισθηματική αξία που μεταφέρει το παιχνίδι είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε τέλειο παιχνίδι», είπε.

marieclaire.gr