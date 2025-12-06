Σήμερα η συνάντηση Ολγκίν - Χριστοδουλίδη

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συναντάται σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η κα. Ολγκίν, που έφθασε στο νησί την Πέμπτη το βράδυ, συνεχίζει τις επαφές της στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί και αναμένεται να επικεντρωθεί στις άμεσες κινήσεις προς προώθηση της διαδικασίας, ενόψει και των προσεχών κοινών δράσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Την Παρασκευή, η απεσταλμένη του ΓΓ συναντήθηκε στα κατεχόμενα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην πρώτη τους διά ζώσης επαφή μετά την τηλεδιάσκεψη του περασμένου μήνα στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Στις 11 Δεκεμβρίου, οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν κοινή επίσκεψη στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) και στη συνέχεια θα έχουν κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν, όπως έχει ανακοινώσει ο εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ