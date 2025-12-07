Ο Ν. Ιωαννίδης παρουσιάζει το πρόγραμμα προεδρίας στη μετανάστευση στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων

O Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Α. Ιωαννίδης αναχωρεί την Κυριακή για τις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Εσωτερικές Υποθέσεις) της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, ο Υφυπουργός θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και θα παραλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου από τον Δανό ομόλογό του.

Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, οι Υπουργοί θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την ετήσια δεξαμενή αλληλεγγύης, τον νέο μηχανισμό που θα οδηγήσει σε δικαιότερο επιμερισμό των ευθυνών στον τομέα του ασύλου.

Ο μηχανισμός αλληλεγγύης θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Όσον αφορά στην πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, η Προεδρία του Συμβουλίου σχεδιάζει επίσης να λάβει την υποστήριξη των Υπουργών για τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τρεις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ δηλαδή τον Κανονισμό για τις Επιστροφές, που θα οδηγήσει σε ταχύτερες, απλούστερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τις έννοιες περί ασφαλούς τρίτης χώρας και ασφαλούς χώρας καταγωγής, οι οποίες θα συμβάλουν επίσης σε ταχύτερες διαδικασίες επιστροφών.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, και ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας ο κ. Ιωαννίδης θα έχει διμερείς συναντήσεις με την Ισπανίδα Υπουργό Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης Elma Saiz, με την Υφυπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας Marie-Pierre Vedrenne και τον Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας Daniel Mitov.

Την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου ο Υφυπουργός θα συμμετάσχει, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία, στη 2η Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Αντιμετώπιση της Διακίνησης Μεταναστών (Global Alliance to Counter Migrant Smuggling), στο πλαίσιο της οποίας θα έχει σειρά διμερών επαφών.

Ο Υφυπουργός επιστρέφει στην Κύπρο την Πέμπτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ