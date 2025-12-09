Αναστασίου: Δεν αποχωρεί η ΕΔΕΚ από την Κυβέρνηση

Τον τρόπο που θα γίνει «λίγο καλύτερη η επικοινωνία μαζί μας ως συγκυβερνών κόμμα» συζήτησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου μετά την συνάντηση που είχαν το πρωί στο Προεδρικό.

Θέλουν, ανέφερε, να έχουν μια πιο άμεση ενημέρωση από τον ΠτΔ σε διάφορα θέματα που συζητούνται και να μην ακούν από τους δημοσιογράφους τις εξελίξεις.

Μίλησαν, είπε, για τον ανασχηματισμό και επανέλαβε ότι για την ΕΔΕΚ δεν έχει σημασία ο αριθμός με τον οποίο εκπροσωπείται στο Υπουργικό συμβούλιο «παρά το πόσο καλή είναι η συνεργασία με τους Υπουργούς της Κυβέρνησης».

Η ΕΔΕΚ, πρόσθεσε, έφερε το τελευταίο διάστημα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τους Υπουργούς συγκεκριμένες προτάσεις για το στεγαστικό, τις χαμηλές συντάξεις, τον κατώτατο μισθό κι άλλα προβλήματα που ταλαιπωρούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Είχαν θέσει επιτακτικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόσθεσε, κυρίως το θέμα των χαμηλοσυνταξιούχων και σήμερα ενημερώθηκε από τον Πρόεδρ ότι οι πλείστες από τις εισηγήσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί και είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθούν.

Αυτό αποδεικνύει, είπε ο κ. Αναστασίου, ότι η παρουσία της ΕΔΕΚ στην Κυβέρνηση της δίνει την ευκαιρία να συμβάλλει με τις προτάσεις της ώστε να βελτιώνεται το ευρύτερο βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Ερωτηθείς εάν από τα όσα άκουσε κάμφθηκαν οι ανησυχίες της ΕΔΕΚ όπως εκφράστηκαν και από το πολιτικό της γραφείο, ο κ. Αναστασίου ανέφερε ότι «φεύγω ικανοποιημένος. Για τις λεπτομερειες να μου επιτρέψετε να ενημερώσω τα συλλογικά όργανα του κόμματος». Επανέλαβε, ανέφερε, στον ΠτΔ για τις κόκκινες γραμμές που έθεσε η ΕΔΕΚ στο Εθνικό Συμβούλιο, έναν θεσμό που δίνει σημασία. Κόκκινες γραμμές, είπε, είναι η διεθνής πτυχή του Κυπριακού, το οποίο είναι θέμα εισβολής και κατοχής, αλλά και αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων. Καθώς, επίσης, συνέχισε, και της λύσης στην εσωτερική πτυχή, στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ανησυχίες που εκφράστηκαν στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος για το ΕΛΑΜ, ο κ. Αναστασίου είπε ότι ο ΠτΔ τον διαβεβαίωσε «και δεν έχω κανέναν λόγο να μην τον πιστέψω, ότι αυτά είναι απλές διαδόσεις».

Στην ερώτηση «άρα θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης της ΕΔΕΚ από την Κυβέρνηση;», ο Πρόεδρος του κόμματος απάντησε ότι «ποτέ δεν μπήκε τέτοιο θέμα. Υπάρχουν όμως κάποιες φωνές εντός του κόμματος που θεωρούν ότι η συμμετοχή μας στην Κυβέρνηση έχει κόστος».

Αυτό αξιολογείται, πρόσθεσε λέγοντας ότι αυτά που πετυχαίνουν μέσω της συμμετοχής τους στην Κυβέρνηση είναι πολύ περισσότερα από το κόστος που επωμίζεται η ΕΔΕΚ.

Πάντοτε θα υπάρχουν αντιδράσεις, είπε, δεν είναι μόνο στην ΕΔΕΚ αλλά και σε άλλα συγκυβερνώντα κόμματα, είμαστε σε δημοκρατία, δικαιούνται στελέχη, τα μέλη να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις.

