Η Πολιτεία οφείλει να αποδίδει έμπρακτα τιμή και αναγνώριση σε όσους πολέμησαν, λέει η Α. Δημητρίου

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ζητά υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων του Προέδρου και επαναβεβαιώνει τη στήριξη του κόμματος στα δίκαια αιτήματα του Συνδέσμου.

Η Πολιτεία οφείλει να αποδίδει έμπρακτα την τιμή και την αναγνώριση που αξίζει σε όσους πολέμησαν, έγραψαν ιστορία και συνεχίζουν να διαφυλάττουν την εθνική μνήμη, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, μετά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη στα γραφεία του κόμματος με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα, που αφορούν στο έργο και στην αποστολή του Συνδέσμου.

Η κ. Δημητρίου, αναφέρεται, «τόνισε ότι τα αιτήματα των Αιχμαλώτων Πολέμου είναι απολύτως δίκαια και αποτελούν την ελάχιστη πράξη αναγνώρισης για τη συμβολή τους στη διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η Πολιτεία, επεσήμανε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, οφείλει να αποδίδει έμπρακτα την τιμή και την αναγνώριση που αξίζει σε όσους πολέμησαν, έγραψαν ιστορία και συνεχίζουν να διαφυλάττουν την εθνική μνήμη.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις προς τον Σύνδεσμο, κάτι που θα αποτελέσει όχι μόνο αναγνώριση του αγώνα τους αλλά και ουσιαστική ενίσχυση της εθνικής μας αξιοπρέπειας.

Διαβεβαίωσε τέλος ότι ο ΔΗΣΥ παραμένει σταθερά στο πλευρό των αιχμαλώτων πολέμου, στηρίζοντας διαχρονικά τα αιτήματά τους, τις ανάγκες και τις προσπάθειές τους.

