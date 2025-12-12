Μητσοτάκης - Ολγκίν: Συζήτησαν για την επόμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

Το θέμα της σύγκλησης της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό συζήτησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, σε συνάντηση που είχαν, την Παρασκευή, στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου του Πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρεται, η κ. Ολγκίν ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν.

«Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό», σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ