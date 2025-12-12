Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Μητσοτάκης - Ολγκίν: Συζήτησαν για την επόμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρεται, η κ. Ολγκίν ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Το θέμα της σύγκλησης της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό συζήτησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, σε συνάντηση που είχαν, την Παρασκευή, στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου του Πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρεται, η κ. Ολγκίν ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη για τη χθεσινή τριμερή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν.

«Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της σύγκλησης της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό», σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα